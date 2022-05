Jesica Cirio habló de la noche en la que se enamoró de dos hombres. La conductora de Telefe estuvo en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y dio detalles de un viaje que realizó junto a sus amigas a Ibiza.



Una vez más, los invitados de Andy Kusnetzoff dieron mucho de qué hablar con lo que confesaron delante de las cámaras de Telefe. El pasado sábado, quienes lo acompañaron en la velada fueron Luis Islas, Cande Molfese, Eugenia Tobal, Christophe Krywonis y Jesica Cirio. Una de las que sorprendió a todos con su relato fue la mujer de Martín Insaurralde cuando reveló que se enamoró de dos hombre en una misma noche.

Su confesión se dio cuando el conductor les pidió a los presentes que “avancen al punto de encuentro aquellos que se hayan pasado de copas”. Fue allí que ella contó acerca de un viaje que realizó a una isla española situada en el mar Mediterráneo.

“Hace muchos años viajé a Ibiza con mis amigas. Estaba encantada con el lugar e hicimos una mezcla importante. Me pasaba en un momento en que cuando tomaba flasheaba amor”, comenzó diciendo.

Y sumó: “Conocía a alguien y pensaba que me iba a casar e iba a ser para toda la vida. Conocí a un chico, morocho, ojos claros y después mis amigas me contaron que conocí a otro y también me enamoré en la misma noche”.

Hoy, Cirio se encuentra felizmente en pareja con el ex intendente de Lomas de Zamora desde casi una década. Fruto de su amor nació Chloé, quien ya tiene cuatro años de edad. Y, según detalló algunas semanas atrás, el secreto del éxito de su matrimonio está en que ambos son cariñosos y si bien están pendientes el uno del otro, se respetan mucho sus espacios.