De Jáchal para todo el país

El Expreso del Norte se impuso 87 a 86 sobre Pergamino Basket y se consagró campeón del Final Four del Torneo Federal y consiguió el ascenso a la Liga Argentina. Es el logro deportivo mas importante del departamento.

El jachallero es pasional. Se entrega por completo en pos de lo que quiere. Eso es en la vida real, pero también lo es en lo deportivo.

Por eso no sorprende que este equipo se entregó hasta el final en pos del objetivo ascenso.

En un partido para el infarto y que no se resolvió hasta que sonó la chicharra final, no hubo grito de desahogo.

Es que los cuarenta minutos de juego fueron un constante sufrimiento y no apto para cardíacos.

El primer parcial lo encontró a los pergaminenses apostando al lanzamiento externo aprovechando la marcación en zona de Jáchal y allí hubo un rendimiento a medias de los bonaerenses.

El acierto del equipo sanjuanino fue no perder la calma y buscar bajó la zona pintada la producción de Marcelo Piuma, que a lo largo de este cuadrangular estuvo intratable.

Al finalizar los primeros diez minutos se fue ganando 22 a 19 cuando estuvo abajo todo el tiempo, pero los triples consecutivos de Ismael Sarrouf y Maxi Ríos le permitieron revertir el panorama.

El partido fue cambiante. Intenso y hasta muy bien jugado de parte de ambos equipos.

Y en ese ámbito aparecieron las figuras de Mateo Bolivar y Martin Gandoy para desequilibrar e inclinar la balanza en favor de Pergamino y sacar la mayor diferencia del partido que fue de 9.

Pero la aparición de Sebastián Martínez, con un triple en el final, le permitió cerrar el primer tiempo con expectativa.

Para el complemento, la historia no cambió demasiado y para colmo, para los pobres corazones jachalleros la explosión ofensiva de Pergamino se dio en los primeros dos minutos con tres triples consecutivos.

Y allí salió a relucir el temple de los jachalleros, primero para serenarse y luego para acortar las distancias. Por eso el tercer cuarto se fue igualado en 60.

Para el cierre estuvo lo mejor, la producción de Sarrouf fue impecable, Fabricio Cabañas metió un triple de 7 metros a 30 segundos del final y a continuación Sebastián Martínez la volcó para dejar encaminado el triunfo.

Con apenas segundos por jugar la que parecía asegurado no lo fue tanto, porque los triples consecutivos de Bolivar y Gallardo pusieron a los jachalleros a rezar.

Martín Tabach no pudo anotar sus libres y dejaron a los pergaminenses con la última bola, pero casi sin tiempo y el tiro del final no entró. Y seguramente debió ser por el rezo de miles jachalleros que sufrieron pero que también soñaron con este ascenso, porque para ellos no hay imposibles y si se trata de luchar son los abanderados. Salud Campeones.

SÍNTESIS

JACHAL BC 87

M. Tabach 0

M. Piuma 21

I. Sarrouf 14

M. Martinez 24

M. Bosch 12

G.Guida 0

M. Rios 8

H. Castro 2

M. Cortez 0

E. Iñiguez 0

S. Cabañas 6

S. Perusia

DT: Lisandro Salles

PERGAMINO BASKET 86

L.Tortonesi 7

M. Bolivar 30

L. García 6

P. Moya 6

M. Gandoy 14

J. Gallardo 6

B. Levato 16

L. Gonzalez 0

M. Fontana 1

T. Arlego 0

B. Marconato 0

F. Ballestrase 0

DT: Julio Pandura

> Parciales:

PC: JBC 22 – PB 19

SC: JBC 15 – PB 20

TC: JBC 23 – PB 21

CC: JBC 27- PB 25

> Estadio:

Angel Sandri (Instituto Cordoba()

EL DATO

En el primer partido con Zarate Básket el base titular de Jáchal se cortó el ligamento cruzado de la rodilla y quedó fuera del cuadrangular. Fue una gran perdida para el equipo. El proceso de operación y recuperación lo hará en Córdoba donde vive el.

LA CIFRA

3: Fueron las victorias de Jáchal BC en este torneo y eso le permitió ganar con autoridad de principio fin el cuadrangular. El otro ascendido fue Zarate Basket.

COMO ES EL REGRESO DE LOS CAMPEONES

Los festejos se extendieron por un largo rato dentro del campo de juego de Instituto y la salida del plantel del estadio se demoró.

El plantel se trasladó al hotel para ducharse y luego pasar por el comedor para la cena final la cual se extendió hasta tarde.

De acuerdo a lo informado por los dirigentes la idea es que el colectivo que traslada a la delegación campeona esté arribando al departamento cerca del mediodía.

Desde el club en concordancia con el Municipio se está preparando un recibimiento en la ruta antes de que lleguen y realizar una caravana multitudinaria pero cumpliendo con los protocolos. La idea es que los jugadores y el cuerpo técnico lleguen en la autobomba de Bomberos para que puedan ser saludados por todos los jachalleros.

EL DE LOS TATUAJES Y EL QUE APOSTO POR JÁCHAL

Tiene 37 años y un recorrido importante por el básquet argentino con una dilata trayectoria en equipos del ascenso.

Llegó en el 2019 y con el objetivo claro de ascender. Era el líder del equipo y con su físico cargado de tatuajes y de potencia bajo los aros se fue convirtiendo en la figura del equipo. Se frustró el ascenso el año pasado por la pandemia.

Pero el apostó por quedarse. Trabajó como pudo y en este nuevo año fue el líder del equipo. Fue elegido como el MVP del Torneo.

“Siempre lo decíamos con los chicos. Queríamos hacer historia en el básquet de San Juan y lo logramos. Esto no tiene precio, es algo que laburamos todos los días. Es impagable” remarcó Piuma.

LA LEGION JACHALLERA Y SANJUANINA

El capitán del equipo es un jachallero y es Ismael Sarrouf. Pero con el se cuenta a Elias Iñiguez, Miltón Cortez y Valentín Guida como los otros oriundos del departamento. Fabricio Cabañas y Hugo Castro llegaron de la capital sanjuanina.