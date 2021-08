Jáchal arranca el camino hacia el ascenso

Hoy a las 19 el Expreso del Norte enfrentará a uno de los candidatos en el primer encuentro del cuadrangular final. El entrenador del cuadro sanjuanino Fernando Salles analizó a al rival de turno Zárate, “es el mejor equipo de la categoría”.

Se cierra un momento crucial para Jáchal Básquetbol Club, que llegó a los más alto del TFB, Torneo Federal de Básquetbol, accediendo al cuadrangular final que se disputará desde hoy a las 19 en el Estadio Ángel Sandrín de Instituto de la ciudad de Córdoba ante Zárate.

A esta definición llegan los sanjuaninos, como único equipo del interior, ya que los tres restantes son de provincia de Buenos Aires, con Comunicaciones de Mercedes, Zárate Basket y Pergamino Basket. Vale aclarar que de los cuatro equipos participantes, solo tres podrán aspirar a los dos ascensos, ya que Comunicaciones no podrá pasar al siguiente nivel por ser un equipo proveniente de la Liga de Desarrollo, pero si podrá coronarse campeón.

La primera fecha del cuadrangular se disputará hoy, con el enfrentamiento entre Comunicaciones y Pergamino, a las 16:30 hs, mientras que de cierre, se viene el encuentro entre Zárate y Jáchal BC. Sin dudas un encuentro complicado para las aspiraciones sanjuaninas, ya que el rival de mañana, viene de ganar el cuadrangular semi en Pergamino.

Por ello, el santafesino Lisandro Salles, experimentado entrenador de una vasta trayectoria y amplio conocedor de los equipos de diferentes categorías de nuestra Liga Argentina, analiza los rivales que tendrá su equipo, el Jáchal BC.

Zárate Basket: “A mi criterio es el mejor equipo de la categoría, con dos jugadores de Liga Nacional como Agustín Brocal y Seba Chaine, después dos jugadores muy importantes y con mucha experiencia como Lucas Andújar y Facundo Pascolatt, un alero como Pineda con tiro de 3 puntos, dos jugadores internos como Baquero y Salvatierra de gran nivel

Pergamino Basket: “Es un equipo con jugadores de la ciudad y con jugadores de Liga, como Mateo Bolívar y Tommy Zanzottera que lamentablemente sufrió una rotura de ligamentos y no va a estar presente. Martín Gandoy que es un jugador que vino de Italia para jugar estos meses y ponerse la camiseta del club de su ciudad y ahora ya termina y vuelve. Un interno como Pablo Moya, un jugador muy importante con mucho recorrido y también jugador de Liga”

Comunicaciones (Mercedes Buenos Aires): “Es un equipo de gran proyección en el básquet argentino, un equipo bien de Liga de Desarrollo, muy intenso, de buena defensa, muy rápido, con algunos jugadores muy interesantes, como el caso de Béjar, de Núñez, que son chicos que ya tienen sus buenos minutos en Liga Nacional y otro chicos interesantes como Llanos, un base zurdo que juega muy bien, Maeso y Ibarra, el aporte de su juego interior. La verdad que es un equipo organizado y con herramientas para llegar donde llegó y lo ha hecho muy bien. Tienen mucha intensidad en su juego”.

Sin dudas Jáchal enfrentará a dos durísimos equipos que no conoce, como Zárate y Pergamino y a Comunicaciones que enfrentó en el cuadrangular semifinal pasado y con el que cayó ajustadamente. Lisandro “Licha” Salles lo sabe, pero también confía en sus dirigidos “Los dos equipos están muy bien armados y son los grandes candidatos a quedarse con el ascenso y los dos concretaron los pronósticos en los resultados, pero nosotros vamos a ir a pelearla y buscar seguir haciendo historia. Somos conscientes que vamos a enfrentar a los dos presupuestos más altos en la categoría, Ojalá se nos de el ascenso, sería algo épico”, sentenció el rosarino que al frente del “Expreso del Norte” busca dejar más alto aún al férreo equipo sanjuanino.

HUGO CASTRO

“Siento ansiedad, quiero jugar ya. Hacía mucho que no vivía un momento así, de jugar una final. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Ahora estamos paseando para relajarnos un poco. La espera se me hace eterna”.