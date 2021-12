Ismael Yafar y sus “Recetas con Recuerdos”

Ismael Yafar, el empresario turístico es un apasionado por la cocina y escribió su tercer libro sobre gastronomía. Su lema es “descanso cocinando”. La presentación será en el Centro Cultural San Martín a las 19.30.

Tiene 82 años, es un empresario del sector turístico que conoce la Argentina de punta a punta y esta tarde va a presentar su tercer libro sobre gastronomía. Se trata de Ismael Yafar, apellido vinculado netamente a los viajes y la diversión pero quien también se dedica con pasión a la cocina. Así surgió “Recetas con recuerdos”.

“El libro me llevo mucho tiempo. Lo escribí durante la pandemia y no lo quise presentar antes porque tengo muchos amigos que querían ir, por eso esperé hasta esta fecha”, contó Ismael.

“Es un libro distinto a los que he presentado antes con recetas de familia. Ahora son copias de las comidas que he conseguido en distintos lugares turísticos del país y me llamo la atención como se vende en Ushuaia una comida que es de La Quiaca, o al revés.

“Y eso es porque los que trabajan en gastronomía del norte argentino se vienen a la Costa Atlántica o la Patagonia a trabajar y traen sus costumbres y hasta condimentos. Por eso digo que la Gastronomía potencia al turismo porque en muchas ciudades se consumen comidas que han sido traídas por cocineros de otro lado”, indicó.

En este sentido dijo que es impresionante la cantidad de empanadas que se han distribuido por todo el país con recetas de diferentes puntos de la Argentina.

“Le agregó recuerdos de los viajes y de donde obtuve las recetas”, indicó.

Toda una vida de viajes

Ismael empezó formando parte de una empresa de turismo en 1975. Y en 1982 pasó a formar Yafar Turismo. Sus tres hijos siguieron sus pasos y también se dedican al sector con diferentes empresas.

“No me queda ningún lugar del país por recorrer. Tengo 85 viajes a Cataratas y en 1999 comenzamos a llegar a Patagonia y todos los años viajo. Hasta que me jubile seguiré viajando”, añadió.

“Los lugares que más me gustan son Ushuaia y Salta, las ciudades que elegiría para vivir”, agregó.

Ismael hace 44 años que viaja y ya anticipó que el próximo libro que escribirá tendrá anécdotas de sus viajes. “Tengo historias para llenar un libro entero”, expresó.