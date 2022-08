Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y mostró la cicatriz: “No es un chupón”

La actriz compartió con sus seguidores las consecuencias de una distracción.

Isabel Macedo fue mamá de su segunda hija hace tres meses y su vida cotidiana volvió a cambiar para siempre. Y los imprevistos siempre están al caer. Todo sucedió cuando se preparaba para tomar un vuelo para conocer el nuevo local que inauguró con su marca en Mendoza.

“El día en que tenía que irme a Mendoza a conocer el local me pasó esto. No, no es un chupón, me quemé con la buclera”, aclaró, justo antes de abrir el plano y mostrar la tremenda cicatriz que le quedó en el cuello por una distracción.

“Quería estar linda para ir a ver todas las cosas y estaba toda contenta que iba con mi socia, mi marido y mi bebita, pero me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba que quería comer, me di vuelta y dejé la buclera quieta. Y acá está el resultado”, dijo con una sonrisa, intentando desdramatizar la situación.

Por estos días, apuesta a la faceta como mamá para mostrar su vida cotidiana en Instagram. Un par de historias después, cuando intentaba grabar un agradecimiento por un canje, le tuvo que pedir a Belita que hable más despacio así su hermana podía seguir durmiendo. Sin embargo, la terminó despertando y resolvió el canje a las apuradas aunque con simpatía… y un balbuceo de fondo.

El primero de junio nació Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. Y una enfermera se acercó a perforarle las orejas a la más pequeña de la familia. Según contó la actriz, sufrieron más los padres que la beba.

Pero lo inesperado surgió cuando la mujer le contó que era ella quien cuidaba a su papá durante su internación. “Y mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo”, señaló.

El papá de la actriz falleció en 2014, y siempre tiene su recuerdo presente. Hace algunas semanas, con Julia ya entre sus brazos, la actriz se puso una camisa de su papá para sentirlo más cerca, y compartió su estrategia para extrañarlo menos en redes sociales. Coincidiendo con estos días de felicidad, la nostalgia la asalta.