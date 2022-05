Investigan la presencia de litio en un salar de Iglesia

La empresa canadiense Origen Resources a través de Petra Gold de San Juan está haciendo trabajos de prospección por litio en la propiedad minera de “Los Sapitos”, que se encuentra en la cordillera de los Andes en Iglesia. Los responsables de la prospección en este emprendimiento sostienen que hay condiciones para encontrar litio.

La posibilidad de que haya litio en la provincia de acuerdo a la mirada de algunos expertos es distante, pero los trabajos de prospección minera que hizo Petra Gold en la propiedad minera de Los Sapitos abre la puerta a que se pueda desarrollar un proyecto importante para explorar este mineral. De acuerdo a lo que se informó “Los Sapitos”, es un salar que se encuentra en la cordillera, dentro del departamento de Iglesia, en el límite con La Rioja.

Lo cierto es que, a partir de los trabajos de prospección en esta área, los geólogos de Petra Gold encontraron anomalías de litio, lo que les da elementos para seguir investigando en la zona. De momento, la empresa presentó ante el Ministerio de Minería, una manifestación “que implica plantar las bases para seguir investigando en la zona”.

En el trabajo participan los geólogos Juan Pablo Ceballos y Roberto Lara, quienes tienen una experiencia marcada en este tipo de trabajos en el norte del país, en otros salares donde el litio está presente.

Lara en diálogo con Zonda Diario explicó que “nosotros tenemos experiencia en litio por trabajar en su momento en Salta donde desarrollamos un proyecto en litio”. Vale marcar que Petra Gold es una compañía sanjuanina que genera proyectos para empresas y “en ese momento nos pidieron investigar en Salta. En 2008/9 no se sabía mucho, donde revisamos muchos proyectos”. En el de Mariana-Salta- tuvieron muy buenos resultados.

De acuerdo a lo que explicó Lara, en ese momento, algunos especialistas en salares sostenían que no había litio, “el tema es que pasado 10 años de eso, el proyecto será una mina”.

Por eso cuando hace alusión a “Los Sapitos”, afirma que “el comienzo de cada proyecto inicia por la prospección. Nosotros cuando comenzamos el trabajo en la zona era porque teníamos una configuración geológica similar a la que teníamos en Salta”. Detalló que “comparamos y estaban todas las condiciones había un vulcanismo importante, aguas termales, las cuencas no eran tan importantes, pero había muchas que eran interesantes”, remarcó que si se continúa hacia el norte de La Rioja hay grandes salinas que “seguramente pueden tener contenido de litio”.



Manifestó que “cómo estábamos en el mismo tren estructural comenzamos a trabajar”. A partir de ello “nosotros hicimos una solicitud de cateo, luego una manifestación y por último ampliamos la zona”. De acuerdo a lo que explicó Lara, “en la zona de San Juan, la propiedad minera tiene 25 mil hectáreas”, que se extiende en una superficie similar en el norte de La Rioja.

Explicó que “estamos trabajando en prospección en otras zonas y queremos saber cuál es el aporte en litio que tienen”.

Positivo

Respecto a las anomalías de litio descubiertas en Los Sapitos, Lara consideró que “son más importantes que las que teníamos en el proyecto de Salta. Por esto es algo que hay que investigar”. El geólogo al ser consultado sobre el posible tamaño si se convierte en proyecto afirmó que “depende de los valores encontrados”. Agregó que “si el proyecto está con valores medios será importante tener un buen volumen”, de todos modos, reconoció que hasta el momento todos son estudios que están en proceso.