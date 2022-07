Investigan cómo se intoxicaron los alumnos de una escuela jachallera

Se trata de la escuela Antonio Quaranta, donde esta semana unos alumnos se intoxicaron con monóxido de carbono. Enterate qué le dijo el directo de Redes de Gas a Zonda Diario.

Por Lucas Laciar

El viernes de la semana pasada, se conoció que un grupo de alumnos de la escuela jachallera Antonio Quaranta se intoxicaron por monóxido de carbono cuando estaban en clases. La noticia causó un gran revuelo en la comunidad de ese departamento y varios padres presentaron denuncias en la Comisaría 21°.

Tras el lamentable episodio, el flamante director de Redes de Gas, Carlos Hollman, dialogó con Zonda Diario y explicó el trabajo que están realizando para poder determinar qué fue lo que generó la intoxicación.

“He ido a Jáchal varias veces para atender las problemáticas. Venimos trabajando desde hace dos meses en ese departamento y en toda la provincia”, resaltó el funcionario que recientemente ocupa ese lugar dentro del Ministerio de Obras Públicas.

En tal sentido, Hollman aclaró que “hay un concepto que quiero aclarar, porque dicen que los chicos se han intoxicado por fuga de gas. Eso es erróneo, el parte médico de los chicos indica que fue una intoxicación leve por monóxido de carbono. Por una fuga de gas vos no te intoxicas, hay otro peligro. Al monóxido de carbono, se lo conoce como el asesino silencioso. Eso pasa por la combustión de algún artefacto y por falta de ventilación”.

Consultado entonces sobre qué generó la intoxicación, el funcionario explicó que “básicamente, lo que estamos haciendo es una verificación en toda la escuela. Para ello, vamos a usar instrumentos de medición: detectores de monóxido y detectores de gas. Estamos viendo el flujo de la ventilación que hay en la escuela”.

Además, recalcó que “hay que tener en cuenta que en la escuela Cuaranta, hay tres estufas a leña y no nos olvidemos que estas estufas son un propagador de monóxido puro. Por eso, no quiero far ningún diagnóstico hasta no tener todas las verificaciones hechas y ahí sabremos qué es lo que pasó”.

Según se conoció, varios alumnos fueron atendidos en el Hospital San Roque de Jáchal y hubo dos casos en los que se les tuvo que asistir con oxígeno para paliar el inconveniente con el que ingresaron.