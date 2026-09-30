Un piloto apuñaló a su compañero en pleno vuelo y la aeronave desvió su ruta hacia Tabuk. Israel desplegó cazas por temor a un ataque contra el avión.

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y Tel Aviv, en Israel, debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de una agresión en la cabina de mando. El episodio ocurrió durante las primeras horas de este miércoles y activó una respuesta de seguridad aérea en la región. La aeronave terminó su desvío en el aeropuerto saudí de Tabuk, cerca de la frontera con Jordania.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel e informes de la prensa internacional basados en testimonios de pasajeros, uno de los pilotos apuñaló a su compañero en pleno vuelo. Tras ese ataque, el avión realizó maniobras erráticas, giró hacia el norte, perdió altitud y alteró su trayectoria original antes de estabilizarse. La secuencia obligó a desviar el aterrizaje y a activar protocolos de emergencia en vuelo.

Respuesta militar Ante la posibilidad de que el hecho se vinculara con un intento de estrellar la aeronave, la Fuerza Aérea de Israel desplegó aviones de combate en modo preventivo para custodiar el espacio aéreo regional. Esa hipótesis fue mencionada por las autoridades y por la cobertura periodística citada en el caso, aunque no fue presentada como una conclusión cerrada. La referencia al riesgo de un ataque terrorista se apoyó en el antecedente de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Pasajeros a salvo La aeronave logró tocar tierra sin mayores complicaciones en Tabuk y todos los pasajeros quedaron a salvo, según la información difundida. El agresor quedó detenido por las fuerzas de seguridad y es sometido a interrogatorio para determinar las motivaciones del ataque. Las autoridades israelíes indicaron que la situación se encuentra bajo control, mientras continúa la verificación de si existió intención de tomar el control definitivo de la nave.

Investigación abierta El caso dejó en curso dos definiciones centrales: la responsabilidad penal del detenido y la reconstrucción de la secuencia de maniobras que llevó al desvío. También permanece pendiente establecer si la agresión respondió a un conflicto a bordo o si formó parte de un plan para provocar una tragedia masiva. La información oficial disponible, por ahora, se limita a la confirmación del aterrizaje de emergencia, la detención del agresor y la intervención preventiva de la aviación militar israelí.