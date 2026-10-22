Uruguay aceleró los preparativos para recibir al papa León XIV luego de que el Vaticano informara que no necesitará tratamiento adicional tras la extirpación exitosa de un cáncer en el pulmón. La confirmación médica despejó dudas sobre la continuidad del viaje apostólico previsto para noviembre.

“El Papa salió unos días antes (del hospital) de lo que estaba previsto y el equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje a Uruguay, Argentina y Perú”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, el miércoles a la prensa, según reportó DW. El canciller uruguayo sostuvo que no hubo cambios en la agenda prevista y que el Gobierno mantiene el plan de recibir al pontífice en Montevideo la tarde del 6 de noviembre.

Agenda confirmada Lubetkin afirmó que el Ejecutivo no dejó de preparar la visita porque no recibió otra comunicación desde la Santa Sede. “Nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación, ahora lo hemos acelerado”, señaló. También dijo: “Hemos reforzado el trabajo. Faltan pocos días para que se haga esa visita histórica y extraordinaria para nosotros”.

El programa anunciado por la Santa Sede en septiembre prevé que el pontífice permanezca en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como primera escala de un recorrido que seguirá por Argentina del 8 al 11 y por Perú del 11 al 17. En esa etapa, Robert Francis Prevost visitará Montevideo, Paysandú y Florida, con actividades de encuentro, diálogo, celebraciones y oración con la Iglesia local.

Actos previstos Entre los compromisos anunciados figura la misa del domingo 8 de noviembre en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el día de su fiesta y en coincidencia con la peregrinación nacional que organiza el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre. También está previsto que conozca la realidad social del barrio de Casavalle, en Montevideo, visite la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se reúna con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y presida una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

La visita del jefe de la Iglesia católica, cuyo lema es “Les anuncio una gran alegría”, se producirá casi cuatro décadas después de la última presencia de un papa en el país, que fue la de Juan Pablo II en 1988. León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Según el parte posterior a la cirugía, se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón y recibió el alta hospitalaria el sábado en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”.