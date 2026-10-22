Sergio Ovejero fue alcanzado por una marejada mientras informaba sobre el temporal desde Ondarroa . La señal se cortó y desde el estudio pidieron tranquilidad a la audiencia.

Un episodio registrado este jueves durante la emisión en vivo de Euskadi Quédate, por ETB2, interrumpió una cobertura sobre el empeoramiento del estado del mar en la costa vasca. El periodista Sergio Ovejero realizaba una conexión desde el municipio de Ondarroa cuando una ola sobrepasó el muro de contención y alcanzó al cronista y al equipo técnico.

Condiciones del mar En el momento de la transmisión, Ovejero informaba sobre el incremento de las olas y las recomendaciones para los transeúntes a lo largo del paseo marítimo. La marejada rompió contra el rompeolas, cortó abruptamente la señal y dejó en pantalla imágenes del suelo cubierto por espuma. La cobertura se desarrollaba en el marco de la activación del aviso amarillo en la costa vasca.

Desde el plató, el presentador reaccionó en directo con un mensaje de tranquilidad para la audiencia. “Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien. Lo vamos a actualizar enseguida”, dijo al aire. La frase confirmó que el incidente fue observado en tiempo real por la producción del programa y que la transmisión quedó momentáneamente interrumpida.

Alcance del episodio Según lo informado en la propia emisión, el hecho no pasó de un susto y no se reportaron consecuencias mayores en ese momento. La escena quedó como una muestra de la intensidad del temporal que afecta al litoral vasco. Por la naturaleza de la cobertura, el episodio también expuso las condiciones de trabajo en terreno durante fenómenos meteorológicos adversos.

La situación quedó vinculada al seguimiento del temporal marítimo en Ondarroa y a la evolución del aviso amarillo en la costa vasca. No se informaron en la nota original nuevas precisiones sobre el estado de Sergio Ovejero ni sobre eventuales daños materiales. La actualización de la cobertura quedó pendiente de lo que pudiera comunicar el programa después del corte de transmisión.