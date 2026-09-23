Lian Yunzhi logró un promedio de 4,27 segundos en una competencia certificada por la World Cube Association. La marca la ubica como la primera mujer en bajar de 4,5 segundos.

La niña china Lian Yunzhi, de 6 años, estableció un récord mundial femenino en la resolución del cubo de Rubik tras registrar un promedio de 4,27 segundos en una competencia realizada en Guangzhou, en China, según informó la cadena estatal CCTV. El resultado la convirtió en la primera mujer en conseguir un promedio inferior a 4,5 segundos en la modalidad 3x3x3, de acuerdo con la World Cube Association. La marca anterior de la propia competidora había sido de 4,52 segundos en Wuhan, en una prueba certificada por la misma entidad a comienzos de este mes.

La World Cube Association consignó en su sitio web que Lian quedó como poseedora del récord femenino en la resolución del cubo 3x3x3. La diferencia entre sus dos actuaciones muestra una mejora en un lapso breve y en competencias oficiales, un dato relevante para una disciplina que mide precisión, velocidad y repetición de algoritmos. En este caso, el hito no se limita a la edad de la participante, sino al estándar técnico alcanzado frente a registros previos de la categoría femenina.

Durante la competencia en Wuhan, Lian compitió con una diadema roja con un lazo y completó un intento en 3,54 segundos, según la cobertura difundida por CCTV. La cadena estatal también señaló que la niña comenzó a practicar a los 4 años, cuando tardó cerca de 90 segundos en resolver un cubo por primera vez. Ese antecedente permite dimensionar la evolución de su rendimiento en un período de dos años.

Entrenamiento y evolución Su madre, Lin Yangxi, dijo a CCTV: “Era una niña introvertida. Ahora, tiene mucha confianza vaya donde vaya”. Según la misma fuente, Lian domina más de 1.300 fórmulas de resolución y entrena entre dos y tres horas diarias. Para mejorar su nivel, sus padres la llevaron a Shanghai para aprender con entrenadores especializados, un paso que muestra la existencia de una preparación sistemática detrás del resultado competitivo.

Próximo desarrollo El dato central que seguirá bajo observación es si Lian logra sostener o mejorar su promedio en futuras competencias certificadas por la World Cube Association. En una disciplina donde los registros dependen de torneos oficiales y de mediciones estandarizadas, la continuidad del rendimiento resulta clave para consolidar la marca.