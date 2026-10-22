El episodio quedó registrado en video y circuló en redes. A diferencia de un caso reciente en Ecuador, el religioso sufrió solo un golpe leve.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una cruz de madera se desprendió y cayó sobre la cabeza de un sacerdote en Colombia, cuando se encontraba en el altar de una iglesia. Según el material, el religioso sobrevivió al impacto y solo sufrió un golpe leve en la cabeza. Hasta ahora, no se precisó la parroquia ni el lugar exacto donde ocurrió el episodio.

Las imágenes reactivaron la atención sobre un caso similar ocurrido días atrás en Ecuador, donde murió el padre Patricio Sánchez en un accidente de características parecidas. En este caso, la secuencia mostró al sacerdote intentando acomodar la estructura de la cruz sobre el sagrario cuando la pieza perdió estabilidad. La cruz se desplomó de frente y lo golpeó en el cuerpo y la cabeza.

El registro no permite establecer, con la información disponible, si hubo fallas en la sujeción de la estructura o en la instalación del altar. Tampoco se informó una versión oficial de la parroquia, ni se difundieron datos sobre la identidad del sacerdote que aparece en el video. La circulación del material se concentró en plataformas digitales, sin precisiones adicionales sobre su origen.

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El antecedente de Ecuador explica la repercusión del caso, porque allí el episodio tuvo un desenlace fatal. En cambio, en Colombia, el sacerdote logró salir con vida y el hecho quedó limitado a una lesión menor, de acuerdo con lo que muestran las imágenes. La diferencia entre ambos casos está dada por el resultado del impacto y por la ausencia, en esta oportunidad, de un informe que confirme daños de mayor gravedad.

Por el momento, el dato central sigue siendo la falta de confirmación sobre el sitio exacto donde se grabó la escena. Esa información resulta clave para determinar si se trató de una parroquia específica, de un acto religioso abierto o de una ceremonia interna, así como para establecer si hubo algún reporte posterior de las autoridades eclesiásticas o de la comunidad local.