El movimiento se registró en el distrito de Baqen, en la región autónoma de Xizang. El Centro de Redes Sismológicas de China informó una profundidad de 10 kilómetros.

Un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter se registró a las 22:33 de este jueves, hora de Beijing, en el distrito de Baqen de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés).

El organismo precisó que el epicentro fue monitoreado en las coordenadas 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este. También indicó que el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, un dato relevante para dimensionar el evento sísmico y sus posibles efectos en superficie.

Antecedente reciente El episodio se produjo después de que Xizang fuera afectada por una avalancha de lodo el 2 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por Xinhua. Ese antecedente aporta contexto sobre la exposición de la región a eventos naturales de impacto inmediato.

Por el momento, el material disponible no consigna daños materiales, víctimas ni medidas oficiales posteriores al sismo. La evolución de la situación dependerá de los reportes que emitan las autoridades locales y los organismos sismológicos en las próximas horas.