El Kremlin informó que Vladímir Putin recibió a un enviado de Donald Trump y aceptó retomar el diálogo tripartito. Aún no hay acuerdo definitivo sobre la fecha ni sobre los términos.

Rusia aceptó reanudar las conversaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre, tras una reunión que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo este miércoles con Steve Witkoff, enviado del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La información fue dada a conocer por Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, durante una rueda de prensa telefónica. Según explicó, la propuesta apunta a retomar las negociaciones tripartitas para discutir la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez finalizado el conflicto. Ushakov afirmó: “El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”.

De acuerdo con el funcionario ruso, Witkoff consideró que la iniciativa sería recibida favorablemente por Trump. Sin embargo, todavía no se informó un acuerdo definitivo entre las partes para confirmar la fecha ni los detalles de una eventual nueva ronda de conversaciones. La referencia a un reinicio del diálogo aparece en un contexto de continuidad de los combates y de diferencias entre Moscú, Kiev y los gobiernos europeos sobre las condiciones para un entendimiento.

Consultas con Kiev y Europa

Durante el encuentro, Witkoff transmitió a Putin los resultados de las consultas que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con representantes europeos en Oslo, Noruega. El mandatario ruso escuchó las nuevas posiciones e ideas acordadas por Kiev y sus aliados europeos. No obstante, Ushakov sostuvo que, desde la perspectiva del Kremlin, esas propuestas aportaron pocos elementos útiles para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El asesor ruso señaló además que las negociaciones tripartitas no se realizan desde mediados de febrero, según su versión, por el comienzo de la operación militar estadounidense en Irán. En ese marco, la eventual reanudación del diálogo quedaría sujeta a la confirmación de la fecha y a la definición de los términos de la mesa de negociación.

Otros temas de la reunión

Putin también aprovechó el encuentro para destacar lo que describió como la iniciativa estratégica de las fuerzas rusas en todos los sectores del frente. Además, mencionó un ataque masivo ucraniano contra Moscú durante la jornada de las elecciones legislativas. La reunión incluyó otros asuntos de interés para ambos gobiernos, entre ellos la guerra en Irán, un acuerdo para el suministro de diésel ruso a Estados Unidos y distintos proyectos de cooperación económica bilateral.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos de la administración de Trump por impulsar una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Si se concreta, la eventual reanudación de las conversaciones en noviembre abriría una nueva instancia de diálogo, aunque por ahora persisten las diferencias sobre las condiciones de seguridad y los términos de un posible acuerdo.