Las movilizaciones nacidas en escuelas secundarias derivaron en reclamos por costo de vida y ajuste. El sábado 17 de octubre hubo disturbios, 1.800 detenidos y más de 500 policías heridos, según Reuters.

Francia atraviesa una de sus mayores crisis de conflictividad social de los últimos años. Lo que comenzó a mediados de septiembre con movilizaciones de estudiantes secundarios en los suburbios de París se transformó en una protesta nacional con reclamos educativos, pérdida de poder adquisitivo y cuestionamientos a la respuesta del gobierno de Emmanuel Macron. La jornada del sábado 17 de octubre marcó un nuevo punto de inflexión, con manifestaciones extendidas por distintas ciudades, enfrentamientos, incendios, saqueos y una fuerte intervención policial.

Según Reuters, más de 500.000 personas participaron de las movilizaciones en todo el país. La agencia informó además cerca de 1.800 detenidos y más de 500 policías heridos en las últimas horas. Las autoridades condenaron los episodios violentos, mientras el gobierno quedó bajo presión para contener una protesta que ya excede las demandas originales de los estudiantes. El conflicto también tiene una dimensión política, en un país que se aproxima a las elecciones presidenciales de 2027 con fragmentación y desconfianza hacia las instituciones.

El origen educativo El detonante estuvo en las condiciones de las escuelas secundarias, especialmente en establecimientos de los suburbios populares de París. Las primeras movilizaciones surgieron a mediados de septiembre en Créteil, donde estudiantes y docentes denunciaron falta de profesores para materias centrales y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones. También se multiplicaron los reclamos por aulas superpobladas, edificios deteriorados, ausencias docentes sin reemplazos y falta de personal de acompañamiento y atención sanitaria.

Los estudiantes cuestionan además Parcoursup, la plataforma utilizada para organizar el ingreso a la educación superior, a la que señalan por condicionar sus posibilidades de continuar los estudios. El movimiento se extendió a otras regiones y alcanzó a más de un millar de establecimientos durante las primeras semanas de octubre, con bloqueos y jornadas de protesta. La respuesta oficial incluyó instancias de diálogo y anuncios para reforzar la cantidad de docentes suplentes, aunque para los manifestantes esas medidas resultaron insuficientes frente a problemas que consideran estructurales.

Del aula al costo de vida La expansión de las protestas se explica por la confluencia de demandas que hasta entonces aparecían separadas. A los estudiantes se sumaron docentes, sindicatos, trabajadores públicos, transportistas y sectores vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó grandes movilizaciones contra el gobierno francés desde 2018. El encarecimiento de la energía y las dificultades para llegar a fin de mes ampliaron el alcance de la convocatoria y sumaron el malestar de familias que enfrentan deterioro de los servicios públicos.

La conexión entre ambas crisis resulta central. Mientras los jóvenes denuncian que las escuelas no cuentan con recursos suficientes para garantizar su formación, los adultos cuestionan que sus ingresos no alcancen para afrontar los gastos cotidianos. En ese contexto reaparecieron consignas vinculadas con los chalecos amarillos, un movimiento que nació por el rechazo a los impuestos sobre los combustibles y luego expresó un descontento más general con las políticas económicas y la desigualdad territorial. La movilización del 17 de octubre mostró esa convergencia, aunque los reclamos no son idénticos.

Presión fiscal y respuesta estatal El conflicto se desarrolla en un contexto de dificultades fiscales para Francia. El elevado endeudamiento público, los déficits presupuestarios y el mayor costo de financiamiento reducen el margen del gobierno para ampliar el gasto sin abrir una discusión sobre impuestos, recortes y prioridades presupuestarias. La necesidad de ordenar las cuentas públicas alimenta el temor a que los próximos presupuestos impliquen restricciones adicionales para educación y otros servicios esenciales.

El dilema del Ejecutivo es complejo: debe responder a las demandas de inversión pública en un escenario de restricciones fiscales y, al mismo tiempo, evitar que la conflictividad se transforme en una crisis política de mayor alcance. El deterioro de las condiciones económicas también vuelve más difícil contener el descontento con medidas puntuales. Los anuncios de refuerzos docentes pueden atender parte del reclamo educativo, pero no resuelven por sí solos las dificultades de los hogares para pagar energía, alquiler o alimentos. El desenlace dependerá de la capacidad oficial para presentar compromisos verificables y de si el malestar logra sostenerse más allá del receso escolar.