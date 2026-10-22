La visita de Javier Milei a Madrid siguió generando cruces en plena campaña electoral para las elecciones españolas del 29 de noviembre. El presidente argentino quedó en el centro de la disputa entre socialistas y dirigentes de la derecha, con derivaciones en la Asamblea de Madrid. En ese contexto, el expresidente Felipe González también se pronunció sobre el mandatario argentino.

Felipe González, exjefe de gobierno y referente del PSOE, ironizó sobre la presencia de Milei en España con una frase dirigida también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. “Si Milei visita España quince veces más, es posible que gane Sánchez”, dijo, y agregó que no respaldará la candidatura del actual mandatario y que votará en blanco. La declaración se produjo en medio de un clima de confrontación política en el que la figura del presidente argentino quedó asociada al debate electoral español.

En la Asamblea de Madrid, los cruces más duros se produjeron entre la oposición y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su reunión con Milei. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sostuvo que Ayuso se reunió “más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los que enseñan a leer a nuestros hijos”. También afirmó que “Milei ha arrasado con las universidades, con las pensiones (jubilaciones)” y que “la motosierra de Milei es el modelo de los que nos exigen sacrificios y solo nos ofrecen miseria”.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, sumó críticas al comparar a Ayuso con Milei. “Usted también insulta al que piensa diferente, se inventa bulos para atacar a sus adversarios. Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos. Ha decidido abrazarse a la motosierra en vez de a las personas”, lanzó. Las expresiones mostraron que la presencia del presidente argentino pasó a ser un factor de disputa interna en la política madrileña, en paralelo a la campaña nacional española.

Defensa de Ayuso

Ayuso respondió a las críticas y defendió el encuentro con Milei al recordar que fue elegido por los votantes argentinos. “El señor Milei no ha salido de una herriko taberna o de una casa okupa, como sus socios. Ha salido de las urnas, de la voluntad del pueblo de Argentina, respetenló”, dijo. También rechazó que se le impongan condiciones sobre con quién reunirse y cuestionó al PSOE por sus alianzas. El intercambio dejó a Milei en el centro de una controversia política española que, por ahora, sigue abierta en plena campaña.