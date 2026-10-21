La Casa Real recordó que una reunión con el rey debe incluir un encuentro con Pedro Sánchez. Milei dijo que la ausencia respondió a problemas de agenda.

El presidente Javier Milei no concretó una reunión con Felipe VI durante su visita a Madrid, en un episodio atravesado por el criterio protocolar de la Casa Real española y por un nuevo cruce político con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informó la agencia EFE, fuentes del Palacio de la Zarzuela señalaron que la práctica habitual para las visitas de jefes de Estado establece que una audiencia con el monarca debe estar acompañada por un encuentro con el jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con esa versión, el Gobierno argentino transmitió de manera informal el interés de Milei por reunirse con el rey. La respuesta fue la misma que en anteriores ocasiones: la cita con Felipe VI debía incluir también una reunión con Sánchez. Ese criterio explica por qué no se avanzó en la audiencia solicitada durante la estadía del mandatario argentino en la capital española.

El propio Milei atribuyó la falta de encuentro a dificultades para coordinar las agendas. Durante una actividad organizada por Nueva Economía Fórum, aseguró que mantiene una “excelente relación” con el monarca y expresó su intención de visitarlo en otro viaje. “Hemos estado juntos recientemente en Perú y en Colombia, no es una cuestión de no voluntad sino que es una cuestión de imposibilidad de agendas”, sostuvo el presidente argentino.

Rechazo a Sánchez

En la misma actividad, Milei ratificó su decisión de no reunirse con Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, “delincuente” y “corrupto”. También afirmó que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”. Luego agregó: “Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”.

La agenda de Milei en Madrid incluye una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos, contactos con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ese marco, la ausencia de la audiencia con el rey deja abierta la posibilidad de que el vínculo institucional entre ambas partes siga condicionado por la negativa del mandatario argentino a verse con el jefe del Gobierno español.

Según los antecedentes mencionados en la nota, Felipe VI y Milei habían mantenido contactos informales durante recientes visitas a Perú y Colombia. Además, se reunieron en diciembre de 2023, cuando el monarca viajó a Buenos Aires para asistir a la asunción del presidente argentino. Tras los ataques del mandatario, Sánchez publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecía escuchando “Fanático”, de Lali Espósito, y escribió: “Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali”.