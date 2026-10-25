La dirigente opositora María Corina Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela después de casi diez meses fuera del país. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que reactivó la discusión sobre la situación política venezolana y la estrategia de la oposición.

Su compañero de alianza, Edmundo González Urrutia, celebró la novedad y afirmó: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”. También sostuvo que “hoy es un día muy importante para los venezolanos” y que “nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”.

Retorno y antecedentes

González Urrutia, desde su exilio en España, añadió que planea volver al país: “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”. Cerró su mensaje con la consigna opositora “esto es hasta el final”. El regreso de Machado se produjo luego de varios intentos frustrados de volver a Venezuela, según el texto difundido por su entorno político.

El material difundido señala que la dirigente había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y que, desde entonces, había reiterado su intención de regresar para participar de manera directa en el proceso político venezolano. También indica que permaneció en la clandestinidad durante meses tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude.

Alcance político

En ese contexto, su regreso se inscribe en la disputa entre el chavismo y la oposición por la conducción del proceso político. El texto original lo presenta como un nuevo capítulo de los reclamos opositores por una transición democrática. La referencia a su presencia en territorio venezolano también se vincula con la reorganización de la alianza que la reconoce como su principal figura.

Días atrás, la oposición venezolana anunció la conformación de un “Gran Acuerdo Nacional” y ratificó a María Corina Machado como su líder. Según un documento presentado en Caracas, los miembros de la Plataforma Unitaria acordaron “ratificar el mandato de cambio político expresado por los venezolanos a través de su voto, y reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado”.

Agenda opositora

La propia Machado participó de forma virtual desde Panamá y dijo: “Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas para mí más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo, que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la República”. Los representantes políticos presentaron 14 propuestas para la redemocratización del país y una hoja de ruta para elecciones generales.

Entre los puntos incluidos, la Plataforma pidió “la liberación total e incondicional de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el fin de la represión política (...) levantar las inhabilitaciones y los procedimientos administrativos contra las organizaciones políticas”. También reclamó negociaciones efectivas y “elecciones libres, competitivas y verificables”, aunque sin fijar fecha. Vente Venezuela, el partido de Machado, exige comicios en 2027 y un calendario electoral.