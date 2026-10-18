El presidente francés condenó los saqueos y enfrentamientos durante las protestas por el costo de vida. El Ministerio del Interior informó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, repudió los episodios de violencia registrados durante las manifestaciones contra el aumento del costo de vida y sostuvo que quienes participaron en ataques contra instituciones públicas deberán responder ante la Justicia. En un mensaje televisado, afirmó que no existe justificación para los destrozos y pidió sanciones para los responsables. La posición del jefe de Estado llegó después de dos jornadas consecutivas de disturbios en varias ciudades del país.

Los incidentes incluyeron saqueos de locales comerciales, daños en edificios públicos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en París, Marsella, Lyon y Burdeos. Macron diferenció a quienes protagonizaron los hechos violentos de las personas que se movilizaron de manera pacífica para expresar su malestar por el encarecimiento de la vida. También pidió a los partidos políticos y a los sindicatos que condenen de forma clara los episodios registrados.

Mensaje político y respuesta oficial

“Los que destruyeron deben pagar, los que saquearon, deben devolver. Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”, sostuvo el mandatario. En la misma intervención, ratificó que el Gobierno está dispuesto a escuchar los reclamos, aunque aclaró que el diálogo no implica tolerancia frente a los ataques y los saqueos. La formulación buscó marcar una distinción entre la protesta social y los hechos de violencia que acompañaron parte de las movilizaciones.

Balance de daños y seguridad

Macron señaló además que los organismos de inteligencia policial no habían anticipado la magnitud de la violencia registrada durante la jornada del sábado 17 de octubre. Por ese motivo, pidió al Ejecutivo revisar los mecanismos de prevención y recopilación de información para evitar episodios similares. En ese marco, respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y de los comerciantes afectados, y anticipó que las autoridades podrían prohibir determinadas concentraciones si lo consideran necesario.

Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior francés, la situación dejó casi 2.400 personas detenidas y alrededor de 1.000 efectivos policiales heridos. Los daños alcanzaron comercios, edificios y mobiliario público, con un impacto que elevó la tensión política y social en el país. En su mensaje, el presidente atribuyó parte de los incidentes a grupos de extrema izquierda y a delincuentes que aprovecharon las protestas para cometer destrozos.

Próximos pasos

Macron anunció que parlamentarios y autoridades locales comenzarán a trabajar en propuestas para atender el malestar de los jóvenes. También sostuvo que es necesario abrir espacios de diálogo sobre sus demandas y perspectivas de futuro, mientras el Gobierno busca contener la violencia y responder a las consecuencias sociales del aumento del costo de vida. La evolución de esas iniciativas y la eventual aplicación de restricciones a nuevas concentraciones quedaron como variables a seguir en los próximos días.