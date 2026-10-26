El presidente brasileño recuperó la ventaja durante el escrutinio de la segunda vuelta, en una elección que mantiene en vilo al país.

El recuento de votos de la segunda vuelta presidencial en Brasil mostró una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Tras alternarse en la delantera durante las primeras horas, Lula volvió a ubicarse al frente con poco más del 50% de los votos válidos.

La evolución del escrutinio reflejó diferencias regionales en el apoyo a ambos candidatos. Sin embargo, mientras continuaba la carga de resultados, todavía no había una definición oficial sobre quién ocupará la presidencia.