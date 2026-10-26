El recuento de votos de la segunda vuelta presidencial en Brasil mostró una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Tras alternarse en la delantera durante las primeras horas, Lula volvió a ubicarse al frente con poco más del 50% de los votos válidos.
La evolución del escrutinio reflejó diferencias regionales en el apoyo a ambos candidatos. Sin embargo, mientras continuaba la carga de resultados, todavía no había una definición oficial sobre quién ocupará la presidencia.