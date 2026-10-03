El presidente brasileño lo hizo en una caravana de campaña en Río de Janeiro. El gesto coincidió con el respaldo histórico de Brasil a la posición argentina.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró con una remera alusiva a las Islas Malvinas durante una actividad de campaña en Río de Janeiro, en el tramo final de la elección presidencial de este domingo.

El mandatario, que busca la reelección, encabezó una caminata por las calles de la ciudad acompañado por dirigentes y candidatos de su espacio. La imagen se produjo a dos días de la votación y en el marco de la campaña del Partido de los Trabajadores (PT).

Antecedentes diplomáticos

La referencia a Malvinas se inscribe en una posición sostenida por la diplomacia brasileña. Brasil respalda los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido, un apoyo que quedó ratificado en acuerdos y declaraciones bilaterales.

Entre esos antecedentes figura el Plan de Acción para el relanzamiento de la Alianza Estratégica Brasil-Argentina, que contempla dar continuidad al respaldo brasileño al reclamo sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ese marco explica por qué el gesto de campaña tuvo lectura política más allá de la actividad proselitista.

Tramo final de campaña

La agenda de Lula también incluye una visita a Belo Horizonte y un acto en San Pablo el sábado, donde está previsto el cierre formal antes de la votación. Los brasileños elegirán presidente y vicepresidente, además de gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y del Distrito Federal.

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, una candidatura debe obtener más de la mitad de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco y nulos. Si ninguna alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados disputarán un balotaje el domingo 25 de octubre.