Con el 99,88% de las secciones escrutadas, el mandatario superó a Flávio Bolsonaro por más de cuatro millones de votos y se aseguró un cuarto mandato no consecutivo.

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta presidencial de Brasil y consiguió la reelección tras vencer al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

Con el 99,88% de las secciones totalizadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, equivalentes a 64.157.344 sufragios. Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,24%, con 59.782.321 votos.

El resultado tiene un dato histórico: Lula logró imponerse en el balotaje después de haber quedado segundo en la primera vuelta, en la que Bolsonaro había conseguido una ventaja inicial.

Con esta victoria, el líder del Partido de los Trabajadores se prepara para asumir un cuarto mandato presidencial no consecutivo.