El papa iniciará el viernes 25 una visita de cuatro días con agenda religiosa e institucional. En París, Lourdes y Metz abordará abusos sexuales, IA y el rol de Europa.

El papa León XIV iniciará el viernes 25 una visita apostólica a Francia que se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre, con actividades en París, Lourdes y Metz. La agenda combinará actos de Estado y celebraciones pastorales, según el programa difundido para el viaje.

Uno de los momentos centrales será la misa al aire libre prevista para el sábado 26 en el centro de París, bajo el lema “Para que el mundo tenga vida”. De acuerdo con France 24, se inscribieron 600.000 asistentes para esa celebración, que se perfila como la de mayor convocatoria de la visita.

El pontífice también presidirá una homilía en la restaurada catedral de Notre-Dame, en la primera visita de un papa desde el incendio de 2019 que casi destruyó el templo gótico. A la llegada a la capital francesa, a las 10 hora local, las campanas de iglesias de todo el país sonarán durante siete minutos para marcar el inicio del viaje apostólico.

Agenda institucional Además de los actos religiosos, León XIV prevé pronunciar discursos ante el presidente Emmanuel Macron y otros dirigentes franceses en el Palacio del Elíseo, ante el personal de la Unesco y ante jefes de Estado y de gobierno europeos en Metz. El Vaticano y el Elíseo señalaron que en esos encuentros se abordarán los abusos sexuales contra menores, los límites al desarrollo de la inteligencia artificial y el papel de Europa en el escenario internacional.

Sobre los abusos en la Iglesia francesa, France 24 recordó que un informe de 2021 estimó en 330.000 los niños que sufrieron abusos sexuales en Francia durante siete décadas por parte de sacerdotes, otros miembros del clero, trabajadores de la Iglesia y voluntarios laicos. El tema volverá a estar presente en Lourdes, donde el pontífice se reunirá en privado con siete sobrevivientes de abuso sexual el domingo 28 de septiembre, según la Conferencia Episcopal Francesa.

Inteligencia artificial Otro eje de la visita será la inteligencia artificial, que León XIV planteará el primer día en un discurso en la sede de la Unesco en París. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, sostuvo que el Papa insistirá en la importancia de la participación humana en una etapa en la que existe el riesgo de delegar decisiones y responsabilidades en las máquinas. Según Bruni, el mensaje buscará abrir una reflexión más amplia sobre el sentido de la existencia y los límites de la tecnología.

La agenda del lunes 28 prevé que Robert Francis Prevost participe por la mañana en un encuentro interreligioso en el Centro de Congresos Robert Schumann, en Metz, y por la tarde oficie una misa en la catedral de San Esteban. Con esas actividades cerrará un viaje que, además de su dimensión pastoral, pondrá en debate cuestiones de derechos, tecnología y proyección internacional de la Iglesia católica.