La Santa Sede informó que el Papa no viajará el 27 de octubre por el poco tiempo transcurrido desde su cirugía de pulmón. En su lugar, enviará un mensaje al encuentro por la paz.

El papa León XIV suspendió el viaje previsto a Asís para el martes 27 de octubre, después de que su equipo médico le recomendara evitar un traslado en helicóptero por el escaso tiempo transcurrido desde la cirugía de pulmón a la que fue sometido la semana pasada.

La decisión fue comunicada por la Oficina de Prensa del Vaticano, que atribuyó la recomendación a la cercanía temporal entre la intervención y el desplazamiento programado. Según el parte oficial, los controles posteriores mostraron una evolución favorable, pero no alcanzaron para habilitar el viaje. La definición deja sin asistencia presencial al Pontífice en una actividad prevista con fuerte carga simbólica para la Santa Sede.

“Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, señaló el comunicado difundido por el Vaticano. El mismo parte informó que el Papa se realizó una radiografía de tórax para evaluar su recuperación. De acuerdo con la Santa Sede, el estudio confirmó “su excelente evolución postoperatoria”.

Actividad religiosa

León XIV tenía previsto participar en Asís del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por San Juan Pablo II. La convocatoria reunirá a representantes de distintas religiones y se inscribe en la línea de iniciativas de diálogo promovidas por el Vaticano en escenarios de conflicto internacional.

Próximos pasos

Si bien no asistirá de manera presencial, el Vaticano confirmó que enviará un mensaje especial a los organizadores y a los participantes del encuentro. La Santa Sede sostuvo además que el Pontífice mantiene su convicción sobre la importancia del diálogo y de las iniciativas orientadas a promover la paz, y señaló que está “convencido de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.