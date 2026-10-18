El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, luego de haber sido operado el martes 13 de octubre por un cáncer de pulmón. El Pontífice había recibido el alta médica este sábado y dejó el Policlínico Gemelli de Roma tras la evaluación clínica y estudios de control. La reaparición pública se produjo en el rezo del Ángelus, que suele realizar desde ese lugar a las 12, hora local.

Durante su mensaje, el Santo Padre agradeció a quienes rezaron por su recuperación y mencionó de manera especial al personal sanitario que lo atendió. También señaló: “Quiero agradecer a todos los que han orado por mí en estos días. Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias!”, además de decir que “ahora retomaré gradualmente mi actividad”. Las expresiones fueron difundidas en el contexto de su primera aparición pública después de la internación.

El alta fue informada por el equipo médico de la Santa Sede, que atribuyó la decisión a los análisis de sangre, la radiografía de tórax y la evaluación de su estado clínico. Según ese parte, el Papa abandonó el Hospital Universitario Agostino Gemelli y regresó al Vaticano. En su despedida, el comunicado señaló que agradeció al profesor Stefano Margaritora, cirujano que realizó la operación, y al personal médico y de enfermería, además de saludar a la profesora Elena Beccalli, rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, y a las autoridades del hospital.

Agenda en Sudamérica A unos 20 días de su viaje previsto para Uruguay, Argentina y Perú, el estado de salud del Pontífice había puesto en duda la continuidad de la gira. Sin embargo, Stefano Margaritora afirmó que el Santo Padre está en condiciones de afrontar el recorrido entre el 6 y el 17 de noviembre. El cirujano sostuvo que “no hay motivos clínicos que impidan realizarlo”, en una declaración que el Vaticano tomó como señal de continuidad de la agenda internacional.

La visita a Sudamérica sigue siendo el dato a seguir en las próximas semanas, porque de esa definición depende la organización logística y pastoral del viaje. Hasta ahora, el Vaticano mantiene en pie el itinerario anunciado, aunque la evolución médica del Papa seguirá bajo observación. La confirmación final de la gira quedará sujeta a los controles posteriores y a la evaluación de su recuperación.