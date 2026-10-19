El Vaticano confirmó que el Papa volverá a encontrarse con los peregrinos luego de la cirugía pulmonar del 13 de octubre. Será su primer compromiso de este tipo desde la intervención.

El papa León XIV volverá a encabezar una audiencia general este miércoles en el Vaticano, en lo que será su primer encuentro de este tipo desde la cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. La confirmación fue difundida este lunes y se inscribe en el regreso progresivo del pontífice a sus compromisos públicos.

La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde entonces, la evolución de su estado de salud y la posibilidad de retomar las actividades habituales quedaron en el centro de la atención, por las responsabilidades que tiene al frente de la Iglesia católica.

El anuncio del Vaticano se conoció después de que León XIV reapareciera públicamente el domingo y expresara su intención de recuperar de manera paulatina su agenda. La audiencia prevista para esta semana marcará la continuidad de ese proceso y le permitirá volver a uno de los encuentros periódicos con los fieles.

Un compromiso semanal Las audiencias generales son una de las actividades habituales del Papa y suelen realizarse los miércoles, con la participación de peregrinos procedentes de distintos países. Estos encuentros ofrecen un espacio de reflexión, oración y cercanía entre el pontífice y los asistentes.

Según las condiciones meteorológicas, la ceremonia puede desarrollarse en la plaza de San Pedro o en un recinto cubierto del Vaticano. La confirmación de la actividad para este miércoles indica que León XIV retomará ese compromiso semanal después de la operación.

A sus 71 años y tras 17 meses al frente del papado, el pontífice se prepara para recuperar sus funciones de forma progresiva. La Iglesia católica reúne a alrededor de 1.400 millones de fieles en todo el mundo, por lo que la evolución de su salud y la reorganización de su agenda siguen de cerca tanto los creyentes como las autoridades eclesiásticas.

Por ahora, la audiencia del miércoles será el próximo paso anunciado en su regreso a las actividades públicas. La evolución de su recuperación marcará el ritmo con el que podrá retomar el resto de su agenda.