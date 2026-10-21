El Vaticano informó que los estudios confirmaron un tumor maligno localizado. El cirujano que lo operó dijo que no hay motivos clínicos para frenar su viaje a la Argentina.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico luego de los estudios realizados sobre el tejido extirpado en la cirugía del 13 de octubre. La información refuerza la expectativa sobre el viaje a la Argentina previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

“En el día de hoy se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de los análisis de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, informaron fuentes oficiales esta tarde. Según ese parte, los análisis confirmaron que se trataba de un tumor maligno y que “la enfermedad estaba localizada”, una precisión que explica por qué no se indicó un tratamiento adicional.

León XIV fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. La intervención se realizó sin complicaciones y el pontífice permaneció internado durante cinco días, hasta recibir el alta el sábado 17. Desde entonces, continúa su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y retomó sus actividades de manera gradual.

Reaparición pública El domingo, el pontífice presidió el rezo del ángelus y fue ovacionado por los miles de fieles reunidos para escucharlo. El Vaticano calculó una convocatoria de 15.000 personas y el papa agradeció los mensajes recibidos durante su convalecencia. “Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó durante su discurso.

Además, se presentó por primera vez desde la cirugía en las audiencias públicas semanales que se realizan en el Vaticano. El encuentro tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar a bordo del papamóvil ante fieles y visitantes. Días atrás, Stefano Margaritora, cirujano del papa, sostuvo que no hay motivos clínicos que impidan el viaje a la Argentina, una variable que seguirá bajo observación en la agenda vaticana de las próximas semanas.