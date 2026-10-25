ChatGPT y Gemini señalan a Lamine Yamal y Grok a Harry Kane. La gala será este lunes 26 de octubre en Londres, con Messi y Lautaro Martínez entre los 30 nominados.

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en Londres, en una ceremonia que coincide con los 70 años del premio. En la antesala de la gala, distintas herramientas de inteligencia artificial elaboraron pronósticos sobre el ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol. Según el material original, ChatGPT y Gemini coinciden en ubicar a Lamine Yamal como principal candidato, mientras que Grok se inclina por Harry Kane.

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, aparece como el nombre más repetido en las predicciones citadas. El análisis le atribuye influencia en el juego del equipo catalán, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y protagonismo ofensivo. Con 19 años, el futbolista español busca consolidarse entre las principales figuras del torneo, aunque el resultado final dependerá del sistema de votación previsto para el premio.

Grok, la herramienta de inteligencia artificial vinculada a la red social X, proyecta un escenario distinto y ubica a Harry Kane como favorito. El delantero del Bayern Múnich llega a la consideración por sus registros goleadores y por su peso en el equipo alemán y en la selección inglesa. La divergencia entre las plataformas muestra que no existe un pronóstico unificado sobre quién se quedará con el trofeo.

Messi y Lautaro, entre los 30 nominados La nómina de 30 candidatos incluye a dos futbolistas argentinos: Lionel Messi y Lautaro Martínez. El capitán de la selección argentina suma ocho Balones de Oro y conserva el récord histórico de consagraciones, con premios obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Lautaro Martínez vuelve a integrar la lista tras sus actuaciones con el Inter de Milán y el seleccionado argentino.

La ceremonia de este lunes definirá al ganador entre los 30 postulados y dejará una referencia para medir la temporada individual de los principales futbolistas del mundo. Hasta entonces, los pronósticos tecnológicos quedan como una lectura previa y no como una definición del resultado, que dependerá de la votación establecida para el galardón.