Un informe de Teletrece mostró placas y objetos conmemorativos de soldados argentinos caídos en 1982 fuera del predio. Entre ellos había un homenaje de Comodoro Rivadavia.

Un informe de la televisión chilena Teletrece mostró placas argentinas y otros objetos conmemorativos fuera del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Según explicó el periodista Samuel Rojas, los elementos fueron retirados porque eran considerados “una provocación para los kelpers”.

La cobertura se difundió en un trabajo sobre la comunidad chilena que reside en las islas. En ese contexto, Rojas recorrió el cementerio, donde descansan los restos de 249 soldados argentinos muertos durante la guerra de 1982. El lugar es uno de los principales espacios de memoria vinculados al conflicto del Atlántico Sur.

Homenajes retirados Entre los objetos registrados apareció una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ - Abril 2026”. El informe también mostró listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas junto al predio. La pieza periodística no precisó quién retiró los elementos ni en qué momento exacto ocurrió.

Reclamos en las islas El informe además incluyó entrevistas a habitantes de las islas que formularon reclamos al presidente Javier Milei. En uno de los segmentos, el canal presentó el mensaje: “Isleños piden que Milei los deje tranquilos”. La referencia quedó asociada al clima político que rodea cualquier cobertura sobre Malvinas, donde conviven memoria, soberanía y la presencia de población isleña.

Un sitio de memoria El Cementerio de Darwin es un lugar de homenaje para familiares de los soldados caídos y veteranos de la guerra. Desde hace aproximadamente dos décadas, familiares y excombatientes viajan al lugar para rendir tributo a los argentinos fallecidos y recorrer los escenarios del conflicto de 1982. La difusión de estas imágenes vuelve a poner en primer plano el tratamiento de los símbolos conmemorativos en el archipiélago y el acceso de los visitantes al predio.