El Parlamento griego aprobó por mayoría un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

El partido Nueva Democracia, mayoritario, fue el único que apoyó la medida; mientras que los bloques de la oposición SYRIZA, Solución Griega, KKE, Niki y Curso de la Libertad votaron en contra, y PASOK se abstuvo, reportó el sitio DW .

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, calificó la medida de "necesaria, eficaz, proporcionada y conforme a la legislación de la UE", según el periódico griego Kathimerini, y añadió que las plataformas de redes sociales tendrían hasta el 1 de enero para "determinar si las cuentas que alojan y los servicios que prestan están destinados a adultos o no".

Tras señalar que existen límites de edad similares para la venta de alcohol y tabaco a menores, Papastergiou afirmó que los legisladores no tenían tiempo para esperar a que Bruselas aprobara "la ley europea perfecta".

"Enviemos el mensaje de que el problema del uso descontrolado de Internet, que lleva a los niños a la adicción a costa de su salud mental, no puede continuar", resaltó.