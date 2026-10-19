Francia inició este domingo la evaluación de los daños provocados por una de las jornadas de violencia urbana más severas de los últimos años, con más de 2.400 detenidos y cerca de mil policías heridos. La secuencia dejó cientos de comercios saqueados y numerosos edificios públicos dañados, en un escenario que llevó al presidente Emmanuel Macron a prometer sanciones para los responsables. Las autoridades todavía no difundieron una estimación económica definitiva, aunque anticiparon pérdidas millonarias.

Las principales ciudades francesas amanecieron con calles cubiertas de vidrios rotos y vehículos incendiados después de las manifestaciones del sábado, que protestaban contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Según distintas estimaciones, las convocatorias reunieron entre 550.000 y 800.000 personas. La mayor parte de la movilización transcurrió de manera pacífica, pero algunos grupos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

París fue uno de los principales focos de los disturbios. En los alrededores de la plaza de la República se encontraron adoquines arrancados, vidrieras destruidas, comercios saqueados y vehículos quemados. La Policía informó 855 detenciones en la región parisina y la Fiscalía señaló que 557 personas permanecen bajo custodia. En paralelo, trabajadores municipales comenzaron las tareas de limpieza y los comerciantes evaluaban sus pérdidas.

Daños en varias ciudades

El episodio más grave se registró en Limoges, donde grupos violentos irrumpieron en el Ayuntamiento y provocaron un incendio que destruyó gran parte del edificio histórico del siglo XIX, con colapso del techo. En Lyon, las llamas alcanzaron una oficina de turismo, mientras que en Marsella hubo ingresos al vestíbulo de la sede municipal y ataques a una dependencia policial. También se informaron daños en edificios públicos de Lille, Angers y Burdeos. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron una reunión urgente con el primer ministro Sébastien Lecornu para coordinar la reconstrucción.

Respuesta del Gobierno

Ante la magnitud de los incidentes, Macron convocó una reunión de emergencia con funcionarios de su Gobierno y luego habló por televisión. El mandatario expresó su indignación por los saqueos y ataques a edificios públicos y aseguró que los responsables deberán enfrentar a la justicia. También diferenció entre quienes participaron de las movilizaciones por reclamos sociales y los grupos que protagonizaron hechos violentos. Además, ordenó reforzar la protección de edificios públicos, comercios y espacios estratégicos, y autorizó a las autoridades locales a restringir determinadas concentraciones cuando existan riesgos para la seguridad.

Investigaciones y clima político

Este domingo se registraron nuevos incidentes en París, donde cientos de personas volvieron a concentrarse en la plaza de la República. La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos que intentaban incendiar bicicletas y contenedores de basura. Los disturbios dejaron una víctima fatal: una persona murió tras sufrir un paro cardíaco durante las manifestaciones del sábado en París, en circunstancias que siguen bajo investigación. Además, se abrieron causas por las graves lesiones sufridas por manifestantes, entre ellas las de dos jóvenes que perdieron una mano y un ojo, respectivamente.

La crisis abrió un nuevo frente político a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027. La dirigente de derecha Marine Le Pen cuestionó la capacidad del Gobierno para controlar la situación, mientras que el referente de izquierda Jean-Luc Mélenchon responsabilizó al Ejecutivo por el deterioro del clima social, aunque condenó los saqueos y la destrucción. Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales, estudiantes y movimientos sociales que reclamaron respuestas ante el encarecimiento de la vida, los recortes presupuestarios y las dificultades del sistema educativo. El Gobierno quedó ahora frente al desafío de restablecer la normalidad y cuantificar el costo de los daños materiales en todo el territorio francés.