El mercado doméstico cayó a 9,1 millones de hectolitros en el último período interanual. El cambio en los hábitos de consumo preocupa a bodegas y productores.

España, uno de los principales productores de vino del mundo, registró una caída interanual del 7,2% en su consumo interno y llevó el volumen comercializado en el mercado doméstico a 9,1 millones de hectolitros.

El dato vuelve a acercar la actividad a los niveles observados durante la pandemia y adquiere relevancia porque se produce con la economía y el sector gastronómico funcionando con normalidad.

En ese contexto, la baja no aparece asociada solo a una coyuntura puntual, sino también a cambios en los hábitos de consumo que vienen modificando la demanda interna.

Cambio de preferencias

España mantiene un promedio anual de alrededor de 20 litros por habitante, una cifra inferior a la de otros países europeos con tradición vitivinícola. Según el material disponible, los consumidores muestran una mayor preferencia por vinos blancos, ejemplares jóvenes y productos con menor graduación alcohólica.

También ganan espacio formatos alternativos como el bag-in-box, mientras que los vinos de crianza y reserva enfrentan un escenario distinto al de años anteriores. Esa reconfiguración del consumo explica parte de la presión que hoy enfrentan bodegas y comercializadores.

Impacto sectorial

La caída del consumo interno no alcanza solo a las empresas elaboradoras, sino a toda la cadena vitivinícola. El sector tiene un peso relevante en la economía española y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, además de sostener actividad en zonas rurales vinculadas a la producción de uva y vino.

Para las bodegas, el desafío inmediato pasa por adaptarse a un consumidor que modifica sus preferencias en un mercado internacional cada vez más competitivo. Con ese escenario, la evolución del consumo doméstico seguirá siendo una variable central para medir la evolución del negocio en España.