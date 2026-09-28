Unos 40 representantes de las islas participan en una rueda comercial con firmas de Magallanes. El encuentro se da en medio de la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía.

Una delegación de unos 40 empresarios y funcionarios de las islas Malvinas llegó este lunes a Punta Arenas, en el sur de Chile, para participar del Punta Arenas Business Showroom. La rueda de negocios se desarrolla hoy y mañana y fue promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de desarrollo económico de las islas. Según la prensa chilena, se trata de la delegación comercial más grande que salió desde ese territorio.

La comitiva está encabezada por Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, y también integra Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de Malvinas y exintegrante de la Asamblea Legislativa isleña. De acuerdo con La Prensa Austral, participan empresas de la construcción, la pesca, el comercio minorista, la hotelería, el agro, los servicios portuarios y el transporte marítimo, además de funcionarios del gobierno de las islas. Antes del encuentro, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo que la ciudad busca convertirse en “el gran supermercado, el gran home center” para los habitantes del archipiélago.

Proyección comercialLa ronda de negocios funciona como antesala del restablecimiento de una conexión marítima directa entre Punta Arenas y Stanley —Puerto Argentino para el continente—, que la naviera chilena Easter Island Naviera prevé inaugurar en noviembre. Ese vínculo puede modificar el flujo comercial entre la región de Magallanes y las islas, con impacto sobre proveedores de alimentos, productos de limpieza, cemento, madera y repuestos de vehículos, rubros mencionados por Radonich.

Tensión diplomáticaEl foro se realiza en un momento de fuerte tensión entre Buenos Aires y Londres. En las últimas semanas, el Gobierno argentino anunció un proyecto para modificar la Ley 26.659 y aumentar las sanciones a las empresas que exploran hidrocarburos en la zona, abrió procesos sancionatorios contra decenas de personas y compañías, y dispuso más recursos para una base naval en Tierra del Fuego. Del lado británico, el ministro de Defensa, Wes Streeting, dijo este fin de semana en una entrevista con The Sun que la Argentina “carece de la capacidad” de tomar las islas, que el Reino Unido está en condiciones de defenderlas y que “esto no es 1982”. También calificó los planteos de Milei como “la misma vieja propaganda falsa”.

Los dichos del ministro chilenoEl encuentro llegó un día después de las declaraciones del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, que generaron malestar en la Argentina. En una entrevista con Radio Polar de Magallanes, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast sostuvo que su país apoya la pretensión argentina sobre las islas, pero afirmó que “hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”. Barros agregó que el conflicto debe resolverse “conforme al derecho internacional” y “por la vía pacífica”, aunque respetando “la voluntad e interés de las personas involucradas”, en línea con el principio de autodeterminación que defienden los isleños y que la Argentina rechaza.

El ministro chileno también dijo que no ve “inconveniente” en el comercio entre Magallanes y las islas, aunque admitió que la exploración petrolera “puede ser un poco más conflictiva”. Además, cuestionó el decreto 256 de 2010, que exige autorización previa a los buques que viajan entre puertos argentinos y las islas y que podría afectar a la nueva ruta marítima. Según Barros, Magallanes ha sido afectada por políticas que llevan 15 años y limitan el acceso y las oportunidades de negocios; también confirmó que Chile planea reforzar su presencia militar en la zona austral.

La postura chilena adquiere relevancia por la sintonía política entre Kast y Milei, quien visitó Santiago hace tres semanas. En esa visita oficial, ambos gobiernos firmaron un comunicado en el que Chile reconoce el reclamo argentino sobre Malvinas y se compromete a no dar apoyo logístico al desarrollo de las islas. La evolución de la nueva conexión marítima y la aplicación de las medidas argentinas sobre hidrocarburos seguirán entre los puntos a observar en las próximas semanas.