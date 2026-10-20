La misión de avanzada del Vaticano que coordina la visita del papa León XIV a Perú volverá a ese país el próximo lunes, según anunció el canciller peruano, Carlos Espá. La continuidad del operativo se mantiene pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice en Roma. La definición es relevante porque la gira involucra varios países de la región y una logística que ya está en ejecución.

Presentación ante diputados Espá se presentó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para informar sobre la coordinación de la visita apostólica y otros asuntos. Allí sostuvo que el viaje “va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos”, aunque señaló que la salud del papa preocupa a las autoridades y a los fieles. También afirmó que el gobierno peruano sigue trabajando “como si no hubiera pasado nada”.

Según el cronograma informado, León XIV prevé llegar a Uruguay el 6 de noviembre. Dos días después viajaría a la Argentina hasta el 11 de noviembre y luego se trasladaría a Perú, donde permanecería hasta el 16 de noviembre. El tramo peruano contempla seis días de actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde el pontífice vivió más de 20 años y ejerció como obispo.

Organización en marcha El canciller aseguró que ya hay avances en el transporte, en la implementación de los papamóviles —vehículos adaptados para el traslado del papa— y en las rutas aéreas y terrestres que recorrerá la delegación. También mencionó facilidades para la prensa internacional, el sistema de registro y la acreditación general. A la vez, indicó que ya se adjudicaron los procedimientos más críticos requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con infraestructura, ambientación, equipamiento, multimedia y soporte eléctrico de alta complejidad en las sedes del evento.

La visita se desarrolla en un contexto de seguimiento sanitario al pontífice, de 71 años, luego de que el Vaticano informara que recibió el alta el sábado y presidió el rezo del ángelus el domingo. Según la Santa Sede, continúa su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la Audiencia General en la Plaza de San Pedro. El Vaticano también señaló que esta semana no se desplazará a Castelgandolfo, como solía hacerlo antes de la operación.

En Perú, la noticia de la intervención motivó a fieles a concurrir a los templos para pedir por su recuperación, mientras la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros. El motivo médico informado fue la extirpación de un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma. Con la misión de avanzada nuevamente en ruta, el próximo hito de la organización será la llegada de la comitiva el lunes y la continuidad de los preparativos para el tramo sudamericano de la gira.