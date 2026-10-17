El cirujano que lo operó sostuvo que no hay motivos clínicos para suspender la gira prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido incluye Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV podría mantener su agenda de viaje por América Latina prevista para noviembre. Stefano Margaritora, el cirujano que lo intervino el martes 13 de octubre, afirmó que no existen razones médicas que impidan al pontífice realizar la gira programada por Uruguay, Argentina y Perú.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista en declaraciones a Vatican News, luego de que el Papa recibiera el alta médica y abandonara el hospital Gemelli de Roma. La afirmación se conoció después de la intervención quirúrgica realizada para tratar un adenocarcinoma pulmonar, según el texto difundido.

La operación a la que fue sometido León XIV tuvo como objetivo tratar un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que se origina en células glandulares del pulmón. Tras su salida del centro de salud, las declaraciones de Margaritora aportaron una señal favorable respecto de la posibilidad de que el jefe de la Iglesia católica mantenga sus compromisos internacionales. En este tipo de casos, la evaluación médica posterior sigue siendo determinante para definir la agenda inmediata.

Agenda prevista El viaje está programado entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú. La gira contempla actividades pastorales y encuentros institucionales en la región, de acuerdo con lo informado. Por el momento, la continuidad del itinerario depende de la evolución clínica del pontífice y de las indicaciones médicas que reciba en los próximos días.