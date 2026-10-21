La Justicia española ordenó prisión preventiva para un docente de 37 años investigado por agresiones sexuales contra menores. El caso incluye la presunta producción de material de abuso sexual infantil.

Un profesor de un colegio religioso de Madrid, España, fue detenido acusado de abusar sexualmente de al menos 10 alumnos menores de edad, de entre 12 y 15 años. El hombre, de 37 años, también está investigado por presunta producción de material de abuso sexual infantil. La Justicia ordenó su ingreso en prisión preventiva sin posibilidad de fianza.

El acusado trabajaba en el colegio religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón, ubicado en la calle Valverde, en pleno centro de Madrid. Según la información disponible, cuando comenzaron a conocerse las denuncias el hombre ya no formaba parte de la institución. El caso salió a la luz después de que varios estudiantes relataran a sus actuales profesores las presuntas agresiones sufridas.

Imputaciones

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, el docente está investigado por tres delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años y otros tres delitos de agresión sexual contra diferentes víctimas. También enfrenta acusaciones por prostitución infantil, pornografía infantil y grooming, una práctica mediante la cual un adulto busca ganarse la confianza de un menor con fines de abuso o explotación sexual. Las actuaciones deberán determinar el alcance de cada una de esas imputaciones y si se verifica la existencia de más víctimas.

Medidas judiciales

Las investigaciones permitieron establecer que los presuntos abusos habrían ocurrido tanto dentro de las instalaciones del colegio como fuera del establecimiento educativo. Hasta el momento, los investigadores localizaron a 10 posibles víctimas, quienes ya prestaron declaración, aunque también identificaron a otros menores que podrían estar relacionados con el caso. El profesor fue arrestado el martes 13 de octubre y trasladado a dependencias de la Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) de la Jefatura Superior de Madrid.

Próximos pasos

El acusado permaneció 48 horas en la UFAM mientras los agentes elaboraban las actuaciones policiales. Luego pasó a disposición judicial y, el viernes 16 de octubre, se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Durante los procedimientos, la Policía Nacional incautó teléfonos celulares, computadoras portátiles y unidades de almacenamiento en el domicilio del acusado. Ese material quedó incorporado a la investigación, que también analiza la posible existencia de material de abuso sexual infantil.