La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre de 64 años tras la difusión de un video. La Justicia deberá definir su responsabilidad por maltrato animal.

Un hombre de 64 años fue detenido en El Salvador luego de ser filmado mientras sostenía a su perro de las patas desde el balcón de un quinto piso. El caso se conoció tras la difusión de imágenes en redes sociales y activó la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

El episodio ocurrió el martes 20 de octubre en el Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador, en San Salvador. El detenido fue identificado como Héctor Alejandro Rosales Bonilla. En las imágenes difundidas por vecinos se observa al hombre con el animal suspendido en el aire desde el balcón de su departamento, con riesgo de caída desde varios metros de altura.

Según las denuncias de residentes del edificio, la situación se habría extendido durante aproximadamente 30 minutos, período en el que los llantos del perro alertaron a quienes se encontraban en el lugar. Ese dato surge de los testimonios recogidos entre vecinos y no de una constatación judicial, por lo que deberá ser evaluado en la investigación correspondiente.

Intervención policial

Tras la difusión del video, efectivos de la Policía Nacional Civil se presentaron en el edificio y detuvieron al hombre por presunto maltrato animal. La intervención también contó con personal de la Alcaldía de San Salvador y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, que rescataron a dos perros que estaban en el departamento y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Policía informó que Rosales Bonilla será puesto a disposición de la Justicia por el delito de maltrato animal y señaló: "No vamos a tolerar este tipo de acciones". En El Salvador, el artículo 261-A del Código Penal prevé penas de dos a cuatro años de prisión por maltrato animal, aunque la eventual responsabilidad penal deberá definirse en sede judicial.

Con la detención ya concretada y los animales resguardados, el próximo paso es la presentación del acusado ante la Justicia para determinar si corresponde formular cargos y bajo qué encuadre legal. La evolución del expediente quedará atada a la valoración de las pruebas, entre ellas el video difundido y los testimonios de los residentes.