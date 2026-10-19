El deslizamiento ocurrió este lunes en una explotación aurífera irregular de Santa Bárbara de Iscuandé . Las autoridades creen que había unas 30 personas en el lugar y no descartan más víctimas.

Al menos nueve personas murieron este lunes 19 de octubre tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar, porque los primeros reportes indican que unas 30 personas se encontraban en la explotación cuando se produjo el derrumbe. La emergencia mantiene abierta la búsqueda de eventuales sobrevivientes y de trabajadores que podrían seguir atrapados.

Confirmación oficial La cifra de fallecidos fue confirmada por Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno de Nariño, y por Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, quienes brindaron información a medios locales. Según esos reportes, la zona presenta dificultades de acceso que complican el ingreso de los equipos de rescate. Esa condición prolonga las tareas para establecer cuántas personas permanecen bajo los escombros y para coordinar la asistencia en el lugar.

Zona de difícil acceso El deslizamiento ocurrió en una explotación aurífera artesanal, donde se desprendió un talud de tierra. La cantidad de trabajadores afectados todavía no fue establecida de manera definitiva, por lo que las autoridades mantienen la posibilidad de que haya más víctimas fatales. La Defensoría del Pueblo de Colombia evitó difundir un balance cerrado y sostuvo que la prioridad es encontrar sobrevivientes y garantizar una respuesta coordinada de las instituciones que intervienen en la emergencia.

Operativo de rescate La Defensoría del Pueblo solicitó la participación de las Fuerzas Armadas, equipos especializados de rescate, personal sanitario y funcionarios de Medicina Legal para atender las consecuencias del derrumbe. El operativo contempla la búsqueda de posibles sobrevivientes, la asistencia a los heridos, la recuperación de los cuerpos y la identificación de las personas fallecidas. La coordinación de esas tareas quedó condicionada por las características geográficas del área y por las dificultades de seguridad señaladas por las autoridades.

Seguridad en la región El organismo advirtió que la presencia de grupos armados en la región podría complicar el desplazamiento de rescatistas y personal humanitario. Por ese motivo, pidió establecer garantías de seguridad para que los equipos puedan acceder al sitio y desarrollar las operaciones sin exponer a nuevos riesgos a quienes participan de la asistencia. Mientras tanto, el balance de víctimas sigue sujeto a la evolución del operativo en Nariño.