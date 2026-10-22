La única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee avanza en su recuperación física. Su estado psicológico y cognitivo sigue bajo evaluación médica.

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución con dos inyecciones letales de pentobarbital en Estados Unidos y mostró avances relevantes en su recuperación física. Según informó uno de sus abogados a TZM, hoy puede caminar por su cuenta y mejoró su capacidad para hablar.

El letrado sostuvo que la evolución le permite comunicarse con mayor claridad y formar oraciones completas. Pike es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee, lo que mantiene el caso bajo atención judicial y médica. De todos modos, los profesionales que la asisten continúan evaluando si quedaron daños psicológicos o cognitivos permanentes.

Evaluación médica en curso

De acuerdo con la información difundida, todavía podría pasar un mes o más antes de contar con un diagnóstico definitivo sobre su estado psicológico. Esa instancia será clave para determinar el alcance de las secuelas tras el procedimiento interrumpido. Por el momento, no se informó una conclusión médica cerrada sobre eventuales daños duraderos.

La ejecución suspendida

El intento de ejecución se suspendió el 30 de septiembre, después de que Pike sobreviviera a dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en las inyecciones letales. Tras el episodio, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días. Ese traslado marcó el inicio de una recuperación que siguió bajo control médico.

Luego, el 10 de octubre, Pike fue dada de alta y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años. La evolución posterior seguirá condicionada por los resultados de la evaluación clínica, que aún no tiene plazo cerrado más allá de la estimación de un mes o más.