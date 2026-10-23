El operativo cubrirá 306 municipios de 11 estados y apoyo logístico en otras 39 localidades. La coordinación será con la Justicia Electoral y organismos de seguridad.

Las Fuerzas Armadas de Brasil movilizarán a unos 25.000 efectivos para apoyar la seguridad y la logística de la segunda vuelta de las elecciones de 2026, prevista para el próximo domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, informó la Agencia estatal Brasil.

El operativo cubrirá 306 municipios de 11 estados y contará además con asistencia logística en otras 39 localidades de ocho estados. Participarán efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Justicia Electoral y los organismos de seguridad pública, con el objetivo de contribuir al desarrollo normal de la votación y el escrutinio.

Alcance territorial Las operaciones de Garantía de la Votación y el Escrutinio (GVA, por sus siglas en portugués) abarcarán municipios de Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte y Tocantins. En esas jurisdicciones, las Fuerzas Armadas actuarán para respaldar la organización del comicio en zonas definidas por la autoridad electoral.

Apoyo logístico En otras 39 localidades, principalmente de regiones de difícil acceso, el despliegue se concentrará en el transporte de urnas electrónicas, equipos, materiales y personal electoral. Para esas tareas se utilizarán aviones, helicópteros, embarcaciones y vehículos militares, con el fin de facilitar el acceso a comunidades rurales, zonas ribereñas, territorios indígenas y otras áreas con dificultades geográficas y de infraestructura.

Según el Ministerio de Defensa, la movilización busca contribuir a la preservación del orden público, la normalidad de la votación y el escrutinio, así como al libre ejercicio del derecho al voto. El despliegue se realiza a pedido de la Justicia Electoral y con autorización presidencial, y los tribunales electorales coordinan con los mandos militares los detalles de cada operación regional.

Las operaciones reunirán recursos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y se desarrollarán de manera integrada con las autoridades electorales y los organismos de seguridad pública, de acuerdo con las necesidades identificadas para la segunda vuelta. El esquema queda ahora sujeto a la ejecución en cada estado y municipio alcanzado por el operativo.