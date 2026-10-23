El sondeo ubica a ambos con 50% de los votos válidos a días de la segunda vuelta. La definición será este domingo 25 en Brasil.

La carrera por la Presidencia de Brasil llega a su tramo final con una disputa ajustada entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Según una encuesta de Datafolha, ambos candidatos alcanzaron el 50% de los votos válidos a pocos días del balotaje previsto para el domingo 25. El relevamiento muestra un escenario de paridad en la recta decisiva de la segunda vuelta.

La medición refleja un cambio respecto de los primeros sondeos de esa etapa. En el relevamiento inicial, Flávio Bolsonaro aparecía con el 52% frente al 48% de Lula; luego, la diferencia se redujo a dos puntos, con 51% para el senador y 49% para el presidente. El nuevo registro dejó a ambos en empate, lo que confirma una competencia que se fue estrechando durante la campaña.

Cuando se incluyen los votos en blanco, los nulos y a quienes todavía no definieron su elección, la diferencia también es mínima. Flávio Bolsonaro reúne el 47% de las preferencias, mientras que Lula alcanza el 46%. Además, el 5% de los consultados manifestó que votaría en blanco o anularía su sufragio y el 2% permanece indeciso. Una semana antes, el senador también registraba el 47%, pero el mandatario tenía el 45%.

Antecedentes de la contienda

Los resultados de la primera vuelta ya habían anticipado una competencia estrecha. En esa instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% alcanzado por Lula. Esa diferencia inicial se mantuvo dentro de márgenes reducidos durante la campaña para la definición presidencial. El comportamiento de esos porcentajes explica por qué el balotaje llega sin una ventaja consolidada para ninguno de los dos postulantes.

Campaña y medidas

El tramo final de la campaña estuvo marcado por distintos acontecimientos políticos y económicos. Entre ellos, se destacó la votación en el Senado sobre la propuesta para poner fin a la jornada laboral conocida como 6x1, una consigna promovida por Lula. El presidente también anunció medidas relacionadas con el proceso electoral, entre ellas el adelanto de pagos del programa Bolsa Família. De acuerdo con la información difundida junto con el sondeo, el conjunto de gastos anunciado por el mandatario durante la campaña se acerca a los 300.000 millones de reales.

Última semana

En el terreno digital, Lula enfrentó dificultades y cambios de estrategia en torno al canal de WhatsApp El Ejército de Lula, impulsado por el diputado André Janones y que llegó a reunir siete millones de usuarios. Por su parte, la campaña de Flávio Bolsonaro estuvo marcada por sus respuestas a distintas acusaciones y por el endurecimiento de los mensajes negativos contra sus adversarios en los espacios de propaganda electoral gratuita. Con las preferencias prácticamente igualadas, el balotaje del domingo 25 queda abierto a una definición por margen mínimo.