Compiten mañana las fórmulas que encabezan Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro , junto a otras 11 listas. La oferta incluye espacios de centro-derecha, izquierda, propuestas sectoriales y una inscripción de cierre de campaña.

Además de las fórmulas de Luiz Inácio Lula da Silva – Geraldo Alckmin y Flávio Bolsonaro – Alfredo Gaspar, otras 11 binomios competirán mañana en la elección de Brasil. La oferta electoral reúne espacios de centro-derecha, izquierda y listas con definiciones sectoriales o antisistema. El dato central es la amplitud de la competencia, con 13 fórmulas inscriptas para la votación.

Centro-derecha y listas por fuera de la política tradicional

Ronaldo Caiado – Gilberto Kassab integra una fórmula de centro-derecha, mientras que Renan Santos irá acompañado por Aroldo Medina en una lista que aparece por fuera de lo que se conoce como la política tradicional. También se presentan Romeu Zema – Eduardo Girão y Augusto Cury – Júlio Delgado. La presencia de esas candidaturas amplía el abanico de representación en una elección marcada por la dispersión de opciones.

Izquierda y partidos con identidad propia

Samara Martins – Raquel Brício conforman una propuesta de izquierda, al igual que la del Partido Comunista Brasileño, integrada por Edmilson Costa – Cleusa Santos. Por su parte, Clariana Barão – Fabiana Torquato competirán por la Democracia Cristiana. En ese mismo cuadro de candidaturas se inscribe la fórmula de Hertz Dias – Vanessa Portugal, presentada en representación de los afrobrasileños.

Antisistema, defensa animal y cierre de campaña

Rui Costa Pimenta – Antônio Carlos aparece como otra lista antisistema, mientras que Wilson Grassi – Suêd Haidar postulan la defensa de los animales. La nómina se completa con la fórmula de Pablo Marçal – Leonardo Avalanche, que se inscribió durante la recta final de la campaña. El cierre de la oferta electoral deja 13 fórmulas en competencia y un escenario de alta fragmentación para la elección de mañana.