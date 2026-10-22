El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó la ley Prospera MEI, que condona deudas tributarias de millones de microemprendedores individuales y amplía los beneficios del régimen simplificado. La norma también eleva el límite de facturación anual y permite contratar hasta dos empleados.

Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Lula afirmó que cerca de 4 millones de personas quedarán liberadas de deudas con la Unión. Según el Gobierno, la iniciativa forma parte de un paquete destinado a reducir el endeudamiento y facilitar el acceso al crédito para pequeños negocios.

Qué deudas alcanza

La legislación establece la remisión total de los débitos tributarios federales de los MEI generados hasta el 13 de octubre de 2026. El beneficio incluye contribuciones atrasadas, multas, intereses y gastos de cobranza, incluso en casos judicializados o incluidos en planes de pago. La medida comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y se aplicará de forma automática, sin necesidad de que los contribuyentes presenten una solicitud.

Según datos oficiales, la regularización puede alcanzar a más de 3,6 millones de microemprendedores y comprende deudas por unos 18.700 millones de reales. La referencia oficial también ubica el alcance potencial del paquete en 17,6 millones de emprendedores, de los cuales 7,8 millones son mujeres. En términos fiscales, el alivio apunta a deudas acumuladas y a situaciones que ya habían ingresado en instancias de cobro administrativo o judicial.

Más margen para facturar

La ley actualiza un valor que permanecía sin cambios desde 2018. El techo anual de ingresos para los MEI pasará de 81.000 reales a 110.000 reales en 2027 y subirá a 140.000 reales en 2028. El Gobierno sostuvo que la modificación permitirá que miles de pequeños negocios aumenten sus ventas sin perder los beneficios del régimen simplificado. Además, los microemprendedores podrán contratar hasta dos trabajadores, en lugar del límite actual de uno.

Otro proyecto en el Congreso

En el mismo acto, Lula anunció el envío al Congreso de un proyecto para establecer transporte público gratuito en autobuses los sábados y domingos. La propuesta contempla un costo estimado de 12.000 millones de reales y prevé financiarse con una parte de los recursos presupuestarios asignados a los legisladores. El plan todavía debe ser debatido y aprobado por el Congreso brasileño.

Las iniciativas se suman a otras medidas lanzadas por el Gobierno en la recta final de la campaña presidencial, entre ellas subsidios a los combustibles, ampliación de programas sociales y planes de refinanciación de deudas. La votación definirá el próximo domingo si Lula logra la reelección para un nuevo mandato al frente de Brasil.