Los primeros datos de la segunda vuelta entre brasileños en el exterior favorecen al candidato del Partido Liberal. Lula, en cambio, gana en más países que ya informaron sus resultados.

Los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial de Brasil entre los electores residentes en el exterior muestran una ventaja de Flávio Bolsonaro sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en el total de votos contabilizados hasta el momento.

La diferencia está marcada principalmente por el desempeño del candidato del Partido Liberal (PL) en Japón, uno de los países que concentra una importante cantidad de sufragios brasileños fuera de su territorio. De acuerdo con los datos publicados por la Justicia Electoral brasileña y recopilados por medios locales, ese resultado explica buena parte de la ventaja inicial de Bolsonaro.

Según el recuento difundido por el portal G1, Flávio Bolsonaro consiguió 47.306 votos en Japón, frente a los 11.201 obtenidos por Lula. La diferencia supera los 36.000 sufragios y representa un aporte decisivo para el resultado acumulado en esta primera etapa del escrutinio en el exterior.

Resultados parciales Sin embargo, el panorama presenta otra particularidad: aunque Bolsonaro suma más votos en el total parcial, Lula se impone en una mayor cantidad de países entre aquellos que ya dieron a conocer sus resultados. Esa divergencia entre volumen total y distribución territorial de los apoyos ofrece una lectura incompleta del comportamiento del voto exterior.

De esta manera, los primeros datos muestran dos tendencias diferentes: la ventaja de Flávio Bolsonaro en el volumen de sufragios contabilizados y una mayor cantidad de países con resultados favorables al actual presidente brasileño. El recuento corresponde a resultados parciales del voto en el exterior y no permite, por sí solo, establecer una conclusión sobre el resultado general de la segunda vuelta presidencial.

La evolución del escrutinio dependerá de la publicación de los datos restantes en los países donde aún no se informaron resultados, por lo que el panorama seguirá abierto hasta completar el conteo exterior.