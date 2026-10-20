Los primeros resultados del referéndum muestran un rechazo amplio a iniciar el proceso de separación. El escrutinio definitivo certificado está previsto para el 29 de octubre .

La opción de que Alberta siga siendo una provincia de Canadá se impuso en el referéndum celebrado en esa jurisdicción, de acuerdo con las proyecciones difundidas por medios locales. Con más de un millón de votos escrutados, casi el 80% de las papeletas favorecía permanecer en el país.

Mark Carney, primer ministro canadiense, sostuvo en un comunicado emitido este martes que los habitantes de Alberta tomaron una decisión “clara”. “Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros”, señaló el jefe de gobierno. La reacción oficial se produjo pocos minutos después del cierre de los colegios electorales, cuando los principales medios canadienses ya proyectaban el rechazo a iniciar el proceso legal para separarse de Canadá.

Alcance de la votación

El referéndum no es vinculante, por lo que el gobierno provincial no queda legalmente obligado a actuar conforme al resultado. Según el informe de Xinhua, la consulta se desarrolló con una semana de votación anticipada y sufragio por correo, elementos que ya habían permitido anticipar una tendencia en los primeros cómputos.

Participación y escrutinio

Elections Alberta estimó que se emitieron más de 2,2 millones de votos válidos y que la participación podría alcanzar un máximo histórico de alrededor del 85%. Esa proyección se ubica por encima de la media de poco más del 50% registrada en las últimas elecciones generales provinciales. El organismo electoral provincial aclaró el lunes que todos los resultados del escrutinio siguen sujetos a verificación oficial.

Próximo paso

La publicación de los resultados definitivos certificados está prevista para el 29 de octubre. Hasta entonces, la lectura política queda atada a la validación formal de las cifras y a la eventual respuesta institucional del gobierno provincial frente a un resultado que, por su carácter no vinculante, no obliga a cambios automáticos en el estatus de Alberta dentro de Canadá.