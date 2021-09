INSUMOS Y EXPORTACIONES, EL CUELLO DE BOTELLA

El costo de los fletes, la poca disponibilidad de contenedores y el alza en los insumos importados son nuevos desafíos que se presentan en la industria local pos pandemia.

Es otro efecto de la pandemia en el comercio internacional que repercute también en la industria sanjuanina.

Luego de la reducción del movimiento de exportaciones por el aislamiento debido al coronavirus, subió todo. Los fletes marítimos se encarecieron y sobre todo ahora hay menos disponibilidad. En consecuencia, hay un comercio internacional que se va reactivando pero con el escollo de no tener la logística de traslado que se necesita. Frente a esto, más incertidumbre en los exportadores sanjuaninos.

“Cayó tanto el intercambio mundial durante las épocas más duras de la pandemia que bajaron mucho las frecuencias de barcos y el intercambió de contenedores entre un país y otro se resintió. En la medida en que el comercio comenzó a reactivarse las navieras no volvieron a proveer la cantidad de contenedores y se dieron dos problemas el incremento del valor de los fletes que tuvieron incrementos considerables y esta poca disponibilidad”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez.

“Un flete de Buenos Aires a China o de Valparaíso a China que costaba para una carga no refrigerada 2 mil dólares pasó a 10 mil dólares o 12 mil”, agregó.

“A pesar de que el comercio se va reactivando, las compañías continúan con esa tesitura que han logrado incrementos en valores muy grandes maximizando sus ganancias de una manera nunca vista en el mundo”, agregó.

¿Dónde están los contenedores? “Hay que esperar a veces días y hasta en algunos casos meses en tener el contenedor para hacer la carga. Todavía no estamos en los niveles de producción de contenedores y frecuencias previos a la pandemia. Eso esta afectado al comercio internacional y creo que tiene a normalizarse de a poco pero hemos cruzado un pico muy alto de este problema y el costo de los fletes sigue estando muy alto de lo que era”, expresó Giménez.

“Argentina de tener una frecuencia muy alta y directa con algunos puertos como Buenos Aires Rotterdam, Buenos Aires- Estambul o San Petesburgo, cayótanto en 10 a 15 años el volumen de exportaciones argentinas que pasamos a ser cola de Brasil.

Los barcos van primero a Brasil y vienen a Argentina a completar carga. Perdimos esa frecuencia directa y este problema que ya venís teniendo antes de la pandemia se agudiza y hace que la situación de fletes sea crítica”, destacó.

Insumos, también por las nubes

Giménez explicó que “hay insumos que por la limitación que hay por las importaciones, como consecuencia de lo que plantea el gobierno nacional, de la escasez de dólares no están entrando. Pero respecto a lo que si ingresan, lo hacen en una forma más tardía y esto esta repercutiendo por ejemplo en el área automotriz de autopartes y también en la base agroindustrial”.

Y en este sentido ejemplificó que el papel para las cajas de cartón, también registra demoras.

“Hay una limitante que cuesta desentramar, hasta los mismos pedidos en una previsión habitual. Si no se resuelve a tiempo puede perjudicar un panorama de entregas que hemos establecido previamente”, indicó.

Precios de insumos

“Si bien a nivel internacional hubo incremento de precios entre 2 a 7% en algunos casos, que es significativo en el comercio internacional pero por la inflación en Argentina, quienes importan y tienen que hacer la logística y la distribución, que es alta esto termina trasladándose a los costos de los insumos que se importan y este combo desacomoda la estructura de costos tradicional”, concluyó. Gimenez.