Instagram, de la adicción al descanso

Instagram, la empresa que forma parte del grupo Meta (ex Facebook) viene compartiendo novedades cada semana, sorprendentemente estas nuevas funcionalidades se ven más frecuente que años pasados. Al parecer el equipo liderado por Mark Zuckerberg no quiere ceder ni 1% de su participación de mercado y cada semana nos mantiene atentos a lo que está por venir.

La manera en la que se comunican estos cambios también es particular, ya que en el caso de esta red social, mucho se anuncian a través de las redes “personales” de Adam Mosseri, el ahora número uno de Instagram y círculo cercano de Zuck.

“Las redes sociales están empezando a cambiar, luego de quizás unos 11 años de funcionar de cierta manera, las reglas estarían cambiando y eso es, digamos bueno”

Lo importante es que, al parecer, las redes sociales están empezando a cambiar, luego de quizás unos 11 años de funcionar de cierta manera, las reglas estarían cambiando y eso es… digamos bueno.

Históricamente, todos los cambios que se dieron en la gran mayoría de las redes sociales, fueron cambios internos, profundos, que buscaban un simple objetivo, mantenerte alerta. En muchas oportunidades se las denominó apps “Casino” donde cada movimiento que se realizaba dentro de la plataforma, se “recompensaba” con un like, un comentario, una nueva suscripción. Esta sensación que nos genera cada una de esas “recompensas” mantiene al usuario adicto a la red social, y atrapado durante horas. Y el modelo económico se completa muy fácil, mientras más tiempo estamos en la plataforma, más publicidad vemos.

Al parecer, la visión de los creadores de estas plataformas, están empezando a cambiar. Para mejor.

Esta nueva funcionalidad de Instagram se llama “Tomate un descanso” y busca exactamente lo contrario, alejarnos de la red social.

Como usuarios somos cada vez más conscientes de la cantidad de tiempo que usamos, y perdemos, en estas plataformas, y como esto puede influir negativamente en nuestras vidas, entonces somos nosotros mismos los que empezamos a cuestionarnos.

Esta consciencia nos deja al menos cuestionarnos si de verdad el uso que le damos a cada plataforma es el que deberíamos, o si podríamos aprovecharlo mejor. El escenario ideal, y que deberíamos buscar, es encontrar el propósito que tenemos al usar cada una de estas plataformas, es decir, ¿Queremos compartir algo? ¿Queremos saber de algún familiar que está de viaje? ¿Para qué acabamos de abrir la app?

El límite está en nosotros, y será el usuario quien podrá configurar el tiempo que quiere/necesita usar la app, una vez que alcancemos ese tiempo, la red nos pedirá que nos alejemos de la pantalla.

“Como usuarios somos cada vez más conscientes de la cantidad de tiempo que usamos, y perdemos, en estas plataformas, y como esto puede influir negativamente”

Los protagonistas somos nosotros, es importante que entendamos el propósito del uso de la tecnología y la usemos de la mejor manera posible sin que interfiera en nuestra salud mental.

Si te gustó este artículo, compartilo con ese amigo/a que necesita “tomarse un descanso” de alguna red social 🙂

Encontrá más en www.brunosavoca.com.