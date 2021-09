Insólito: lo “enyesaron” con cartones en un hospital de Chaco

Fue en la localidad de Juan José Castelli. El hombre sufrió quebradura expuesta en un accidente. Lo trasladaron más de 150 kilómetros para que pudieran atenderlo.

Sergio Kronemberg de 35 años, tuvo un accidente en moto: cayó al piso, tuvo una fractura expuesta de tobillo, se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y quedó inconsciente.

Un grupo de jóvenes que pasaba por el lugar del accidente lo vio tendido en el suelo, llamó a la policía y avisó a la familia. La ambulancia tardó más de una hora en arribar al lugar y trasladarlo hasta el establecimiento sanitario.

Fue trasladado al hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, provincia de Chaco, donde en lugar de colocarle una férula o un yeso, lo entablillaron con el cartón de una caja a la que rodearon de papel y gasa.

A raíz del golpe en la cabeza, recuerda poco de lo que pasó. “Lo único que me acuerdo es que sufrí mucho dolor y me quisieron hisopar”, dijo en diálogo con TN.

Debió ser trasladado al hospital de Intendente Roque Sáenz Peña, que queda a 150 kilómetros, ya que en Castelli no intervienen quirúrgicamente.

En diálogo con Radio Rivadavia, Cecilia, hermana de Sergio, contó: “Con pedazos de cartones lo entablillaron a mi hermano con una fractura expuesta. ¿Qué te puede sostener un cartón estando quebrado? No hubo explicación de lo que han hecho y justificaron un montón de cosas, no se hacen responsables de las malas acciones que están cometiendo”.

Félix Ruiz, director del hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, sostuvo que lo ocurrido no fue por falta de insumos, sino de una mala decisión profesional.

“Posiblemente le falte capacitación al médico y se evaluará su criterio. Hay un médico general acá, la estabilidad que le dio con este material seguramente no está indicada y no sé por qué no usó la férula automática que estaba en el servicio”, afirmó.

Y explicó que “se lo derivó a otro hospital como a todos los casos de mayor complejidad”. “Estamos en la puerta del Impenetrable y aún hay déficit de recursos humanos. A veces uno habla pensando que es como en Buenos Aires y no es todo así”, apuntó.

Desde el hospital de Sáenz Peña, Sergio dijo que ahora está bien porque lo están atendiendo y eligió no cargar las tintas contras los médicos: “Mi reclamo no es contra los médicos y enfermeros de Castelli porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían”.