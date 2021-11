Insfrán: “la pandemia no pasó, hay que seguir cuidándose”

El gobernador de Formosa destacó, en una cena en reconocimiento a los profesionales de la salud de su provincia: “Si los líderes mundiales no reconocen las vacunas como un derecho de la humanidad “vamos a tener que seguir cuidándonos muchos años”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseguró que “la pandemia está vivita y coleando en el mundo”, por lo que pidió a todos “seguir cuidándose”, y sostuvo que “con más inmunización se bajará ostensiblemente la incidencia de esta enfermedad”.

Insfrán participó este fin de semana en una cena para personas que trabajan en el área de la salud con motivo del Día del Médico (el 3 de diciembre) y el Día de la Enfermería (21 de noviembre), donde consideró que “con más inmunización bajamos sosteniblemente la incidencia de esta enfermedad en la población”.

Según un comunicado de la Subsecretaría de Comunicación provincial, Insfrán saludó a todos los trabajadores de “la salud y la vida” y señaló que son “sus compañeros”, porque en esta etapa de más de un año y medio “con todos los ministerios y en forma conjunta trabajaron para salvar la vida de los formoseños”.

Pero sostuvo que “todavía no estamos en condiciones de cantar victoria, porque en el mundo la pandemia está vivita y coleando”, y alertó que “esto no va a pasar hasta que los líderes del mundo no entren en razón en cuanto a declarar como un derecho de la humanidad las patentes de las vacunas para que todos puedan tener acceso a ella”.

De lo contrario, dijo que “van a pasar muchos años y vamos a tener que seguir cuidándonos” usando el barbijo y el distanciamiento social.

“Hoy necesitamos la inmunidad de rebaño del planeta; mientras no tengamos el 80% de la humanidad inmunizada, la pandemia va a estar presente”, enfatizó el mandatario norteño.

“Si no observen lo que sucede en el continente africano –agregó-, donde solamente el 5% de su población fue inmunizada, y ahora en el sur de ese continente se descubrió una nueva variante del coronavirus” denominada Omicron.