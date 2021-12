Inseguridad en Villa Krause: ola de robos en una semana

Los vecinos de la villa cabecera de Rawson están alarmados por el aumento de la inseguridad en Villa Krause por la ola de robos que hubo en una semana.

En el almacen de la esquina de Devoto y Pasaje Patria se juntaron a realizar las compras y el comentario fue el mismo: ola de ronos en una semana.

Daniela contó con angustia que cuando se levantó en la mañana no estaba la moto 110cc y la bicicleta de montain bike rodado 29. “Se tienen que haber subido por la pared, bajaron y se las llevaron por el portón de adelante que tiene un solo candado. Es de no creer. No sentimos ningún ruido” con la joven madre de tres hijos.

A la charla se suma Andrés, del taller metalúrgico y aportó su mala experiencia vivida hace cuatro días atrás. “En mi casa se metieron escalando por la ventana, al balcón y se descolgaron por el fondo. Aprovecharon la puerta abierta de la cocina y se llevaron un celular y la batidora”

Ambos vecinos coincidieron que esto no era así en la zona y remarcaron que creció la inseguridad en Villa Krause por la ola de robos que se dan muy seguido.

A la charla informal y del día en el almacen de Quique y Anabella llegó Gaby, quien también aportó su mala experiencia. “A nosotros nos robaron de noche. Eran cerca de las 23. Fui un instante al fondo a cambiar la manguera que estaba regando y entraron rapidamente a casa. Se llevaron mi celular y la bicicleta mountain bike de mi hija”

DENUNCIAS RADIDADAS EN LA SECCIONAL SEXTA

Todos los damnificados comentaron que tras lo sufrido realizaron la denuncia en la seccional Sexta. Además destacaron que en el dia se ve al patrullero de la Policía Comunal y en algunas oportunidades a los bicipolícias.

Pero remarcaron que las soluciones al problema de la ola de robos no llega.

MALAS EXPERIENCIAS Y MAS INSEGURIDAD

La charla fue sumando concurrentes y a la vez damnificados. Pedro es empleado universitario y también conto que fue víctima de robo en su casa. ” Se metieron por el fondo de casa y se llevaron ropa que teníamos tendida. Y la última vez me encontré con una escalera que no era mía y hasta se dieron el tiempo de acomodarla contra la pared”

La calle Devoto es hoy muy transitada ya que desde la implementación de la Red Tulum son 3 las líneas de colectivos que circulan por allí. Hay iluminación led pero igual eso no detiene los cacos que actuan a toda hora.

Monica también sufrió el accionar de los malvivientes. “Yo venía de trabajar y estaba llegando a casa y en un segundo se me acercaron dos chicos en una moto me sacaron la cartera donde tenía la billetera y el celular”

Hace poco mas de un mes, algunos vecinos se concentraron en la plaza Centenario de Villa Krause para reclamar por mas seguridad.

Luego de eso hubo algo mas de patrullaje nocturno pero al parecer los amigos de lo ajeno eso poco parece importarle y siguen con los atracos.

DOS VECES EN DOS NOCHES SEGUIDAS

Otro de los damnificados fue la familia del Lavadero a quienes les ingresaron en dos oportunidades a la casa. “Tenemos mucha bronca. Se metieron por atrás a la casa cuando dormíamos, entraron a la casa y se llevaron tres celulares. Pero no se quedaron con eso, volvieron a la noche siguiente por mas. Escuchamos ruido y vimos a un Flaco alto que se escapa por los techos”

Dejó de ser la zona tranquila que era hace algunos años atras, donde los vecinos tomaban mate en el jardín de casa, ahora eso es un imposible porque es grande la inseguridad en Villa Krause por la ola de robos